Hair flicks تتصدر ترند الشعر لخريف 2026

أصبح ترند خصل الشعر المثبتة على الجبهة أو hair flicks من أبرز صيحات الشعر لعام 2025 ويمتد تأثيره لخريف 2026 إذ يضيف لمسة أنثوية وعصرية للإطلالات اليومية والخاصة، ويتيح تصميم أشكال فنية متنوعة تناسب جميع أطوال الشعر ولون البشرة.

وتعتمد التقنية على تثبيت خصل رقيقة بطريقة تموّج أو خطوط دقيقة باستخدام جل أو مثبت خفيف لتظهر كإطار ناعم للوجه.

ويرى خبراء التجميل أن هذا الترند يعكس لمسة إبداعية للشعر ويتيح حرية التلاعب بالمظهر دون الحاجة لتغييرات دائمة. كما أنه يتناغم مع مختلف تسريحات الشعر من الشعر المنسدل حتى الكعكة العالية مما يجعله خياراً مفضلاً للباحثات عن تحديث سريع لمظهرهن.