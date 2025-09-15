الروح البدوية.. ملابس مستوحاة من الرحلات والمغامرات

يشير ستايل الروح البدوية لخريف 2025 إلى مجموعة من التصاميم المستوحاة من الرحلات والمغامرات الصحراوية والطبيعة المفتوحة، ويتميز هذا النمط باستخدام أقمشة خفيفة ومتينة في الوقت نفسه مثل الكتان، القطن، والصوف الخفيف.

تعتمد الألوان في هذا الأسلوب على درجات الأرض الدافئة مثل البيج، البني، الرملي، والأخضر الزيتوني، مع لمسات معدنية أو نقوش مستوحاة من الثقافة البدوية التقليدية. تشمل القطع الأساسية في هذا الاتجاه المعاطف الطويلة، الكيمونو، البناطيل الفضفاضة، الفساتين المتدفقة، والإكسسوارات المصنوعة من الجلد والحبال والخيوط الطبيعية.

الهدف من هذا النمط هو دمج الأناقة العملية مع الحرية في الحركة بحيث تمنح المرأة شعوراً بالمغامرة والانطلاق، مع الحفاظ على مظهر راقٍ يمكن ارتداؤه في المدينة أو أثناء السفر. هذا الاتجاه يعكس أيضاً التوجه العالمي نحو الموضة المستدامة واعتماد مواد طبيعية وتصاميم متعددة الاستخدامات تناسب الحياة اليومية والمغامرات الخارجية.