تابعوا عكاظ على
Google News Account
الروح البدوية.. ملابس مستوحاة من الرحلات والمغامرات
الروح البدوية.. ملابس مستوحاة من الرحلات والمغامرات
تابعوا عكاظ على
Google News Account

يشير ستايل الروح البدوية لخريف 2025 إلى مجموعة من التصاميم المستوحاة من الرحلات والمغامرات الصحراوية والطبيعة المفتوحة، ويتميز هذا النمط باستخدام أقمشة خفيفة ومتينة في الوقت نفسه مثل الكتان، القطن، والصوف الخفيف.

تعتمد الألوان في هذا الأسلوب على درجات الأرض الدافئة مثل البيج، البني، الرملي، والأخضر الزيتوني، مع لمسات معدنية أو نقوش مستوحاة من الثقافة البدوية التقليدية. تشمل القطع الأساسية في هذا الاتجاه المعاطف الطويلة، الكيمونو، البناطيل الفضفاضة، الفساتين المتدفقة، والإكسسوارات المصنوعة من الجلد والحبال والخيوط الطبيعية.

الهدف من هذا النمط هو دمج الأناقة العملية مع الحرية في الحركة بحيث تمنح المرأة شعوراً بالمغامرة والانطلاق، مع الحفاظ على مظهر راقٍ يمكن ارتداؤه في المدينة أو أثناء السفر. هذا الاتجاه يعكس أيضاً التوجه العالمي نحو الموضة المستدامة واعتماد مواد طبيعية وتصاميم متعددة الاستخدامات تناسب الحياة اليومية والمغامرات الخارجية.

أخبار ذات صلة
 
مولي غوردون تستحضر إطلالة ماريا كاري بفستان من أرماني
مولي غوردون تستحضر إطلالة ماريا كاري بفستان من أرماني
إطلالة ساحرة لليسا في حفل الإيمي
إطلالة ساحرة لليسا في حفل الإيمي