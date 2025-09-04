وفاة «أيقونة الأناقة» جورجيو أرماني عن 91 عاماً

توفي المصمم العالمي جورجيو أرماني عن عمر يناهز 91 عاماً، مخلفاً إرثاً لا يُنسى في عالم الأزياء، إذ اشتهر بأسلوبه الراقي في تصميم البدلات التي صارت رمزاً للأناقة العصرية.

ومن أبرز محطات حياته المهنية، تصميمه خزانة ملابس الفنان ريتشارد جير في فيلم «أمريكان جيغولو» عام 1980، حين قدم أرماني مزيجاً من الجاذبية والفخامة من خلال بدلات وقمصان وروابط عنق جعلت ملابسه جزءاً من ثقافة الموضة العالمية.

وعُرف أرماني بأسلوبه المرن والمريح في التفصيل، مما جعله ثورياً في عالم الأزياء الرسمية، ومنح البدلة المعاصرة لمسة من الرقي والنعومة التي لم تعرفها من قبل.

ويتجاوز إرث أرماني مجرد الموضة؛ فهو رمز للجاذبية والأناقة المترفة التي مزجت بين البساطة والفخامة، مؤثراً في أجيال من المصممين وعشاق الأزياء حول العالم.