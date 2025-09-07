كشف رئيس معهد مارينغو آسيا الدولي للأعصاب والعمود الفقري في الهند الدكتور برافين غوبتا، أن معظم الدراسات التي حذرت من تأثيرات الواي فاي السلبية أُجريت على الحيوانات، وليست على البشر، مما يجعل نتائجها غير قابلة للتعميم.



إشارات إلى تأثير محتمل على الخصوبة



وأوضح أن بعض التجارب على الفئران أشارت إلى تأثير محتمل على الخصوبة، لكن الدراسات البشرية لم تؤكد ذلك.



وأشار الخبراء إلى أن إشارات الواي فاي تعتمد على موجات غير مؤينة، وهي أضعف بكثير من الأشعة السينية أو المقطعية، ولا تمتلك القدرة على إتلاف خلايا الدماغ أو تغيير الحمض النووي. وبحسب الدراسات العلمية، لم تُثبت أي علاقة مباشرة بين التعرض للواي فاي وحدوث أورام دماغية أو فقدان الذاكرة أو الأمراض التنكسية العصبية.



تأثيرات طفيفة على موجات الدماغ



ورغم أن بعض الأبحاث سجلت تأثيرات طفيفة على موجات الدماغ أثناء النوم العميق، إلا أن هذه التغيرات تُعتبر محدودة وغير ذات معنى سريري.



ويرى الباحثون أن التدهور في جودة النوم يرتبط غالبًا بعوامل مثل التوتر واستخدام الأجهزة قبل النوم، لا بالإشارات اللاسلكية نفسها. وأكد الخبراء أن الأجهزة الطبية الحديثة مثل منظمات ضربات القلب ومعينات السمع مصممة للعمل بأمان في بيئة مليئة بالإشارات اللاسلكية، وأن ترك الواي فاي متصلًا ليلاً لا يضر الدماغ علميًا، لكنه قد يساعد بشكل غير مباشر على تحسين النوم من خلال تقليل التصفح المتأخر.

• الواي فاي إشعاع غير مؤين

• لا علاقة مثبتة بالأورام

• جودة النوم مرتبطة بالتوتر