أقامت شركة هنقرستيشن، المنصة التقنية السعودية الرائدة في قطاع توصيل الطلبات، يوم الخميس 18 يونيو 2026م حفل جوائز شركائها السنوية في مدينة جدة، ضمن محطات النسخة الثالثة من الجوائز، والتي انطلقت من الرياض وتواصل حضورها هذا العام في خمس مدن رئيسية حول المملكة.

وشهد الحفل تكريم المطاعم والمقاهي الفائزة في المنطقة الغربية ضمن 8 فئات مختلفة، بعد حصولها على أعلى نسب التصويت من العملاء عبر تطبيق هنقرستيشن، في آلية تعكس حضور تجربة المستخدم كعنصر رئيسي في إبراز العلامات التجارية الأكثر تميزًا وقربًا من جمهورها.

وتأتي محطة جدة لتسلط الضوء على حيوية قطاع المطاعم والمقاهي في المنطقة الغربية، وما يتميز به من تنوع في الخيارات، وتنافسية عالية في جودة التجربة والخدمة، بما يعكس تطور القطاع وقدرته على مواكبة تطلعات العملاء.

وتعكس جوائز هنقرستيشن السنوية التزام الشركة بتعزيز شراكتها مع المطاعم والمقاهي، والاحتفاء بالعلامات التجارية التي تواصل رفع مستوى تجربة العملاء من خلال الجودة والابتكار والتميز في الخدمة، بما يسهم في دعم نمو القطاع وترسيخ حضور العلامات التجارية المحلية في مختلف مناطق المملكة.

وتؤكد هنقرستيشن من خلال هذه الجوائز حرصها على مواصلة تمكين شركائها، وتحفيز التنافس الإيجابي بينهم، بما يثري تجربة العملاء ويدعم تطور قطاع المطاعم والمقاهي في المملكة.