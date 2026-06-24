صدر قرار بترقية المقدم سالم محمد أحمد آل مشبب الأسمري إلى رتبة عقيد في الأمن العام، بالإدارة العامة للحج والعمرة.



وعبّر العقيد آل مشبب، عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكداً أن الترقية حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم الملك والوطن.