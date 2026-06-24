صدر قرار بترقية المقدم سالم محمد أحمد آل مشبب الأسمري إلى رتبة عقيد في الأمن العام، بالإدارة العامة للحج والعمرة.
وعبّر العقيد آل مشبب، عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكداً أن الترقية حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم الملك والوطن.
صدر قرار بترقية المقدم سالم محمد أحمد آل مشبب الأسمري إلى رتبة عقيد في الأمن العام، بالإدارة العامة للحج والعمرة.
وعبّر العقيد آل مشبب، عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكداً أن الترقية حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم الملك والوطن.
A decision has been issued to promote Major Salem Mohammed Ahmed Al Mushabbab Al Asmari to the rank of Colonel in the Public Security, at the General Administration of Hajj and Umrah.
Colonel Al Mushabbab expressed his pride in this trust, affirming that the promotion is an incentive to exert more effort and dedication in serving the religion, then the king, and the homeland.