واجه مستخدمو منصة «فيسبوك»، خلال الساعات الأولى من صباح (الأربعاء)، عطلاً مفاجئاً أثّر في عدد من خدمات التطبيق والموقع الإلكتروني، ما تسبب في صعوبات متفاوتة لدى آلاف المستخدمين في مناطق مختلفة حول العالم.

وأظهرت بيانات موقع «داون ديتكتور» المتخصص في رصد الأعطال التقنية ارتفاعاً ملحوظاً في البلاغات الواردة بشأن مشكلات في استخدام المنصة، شملت تعطل التطبيق والموقع الإلكتروني، إضافة إلى صعوبات في تسجيل الدخول ونشر المحتوى وتحديث المنشورات.

ووفق البيانات، تركزت 38% من الشكاوى حول أداء التطبيق، فيما تعلقت 37% بمشكلات في الموقع الإلكتروني، بينما ارتبطت 17% من البلاغات بخلل في الصفحة الرئيسية وخلاصة المنشورات.

ولم تصدر «Meta» -الشركة المالكة لـ«فيسبوك»- أي بيان رسمي يوضح أسباب العطل أو المدة المتوقعة لعودة الخدمات إلى طبيعتها.

ويأتي هذا الخلل بعد سلسلة اضطرابات شهدتها المنصة خلال الأسابيع الأخيرة. ففي 12 يونيو 2026، تعرضت خدمات تابعة لشركة «ميتا»، من بينها «فيسبوك» و«إنستغرام» و«ماسنجر»، لعطل واسع النطاق تسبب في صعوبات بالوصول إلى الحسابات وظهور رسائل خطأ أثناء تسجيل الدخول، وسط موجة كبيرة من البلاغات التي تجاوزت 113 ألف بلاغ مرتبط بـ«فيسبوك»، قبل أن تعلن الشركة لاحقاً معالجة المشكلة واستعادة الخدمات.

كما واجه مستخدمو تطبيق «فيسبوك» على نظام «أندرويد»، في 18 يونيو 2026، مشكلة تقنية منفصلة تسببت في إغلاق التطبيق بشكل متكرر لدى بعض المستخدمين. وأشارت تقارير تقنية آنذاك إلى أن الخلل كان مرتبطاً بتحديث معيب للتطبيق، وليس بخوادم المنصة، ما جعل الحل يقتصر على تثبيت التحديثات الجديدة أو مسح ذاكرة التخزين المؤقت في بعض الحالات.