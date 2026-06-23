اعترف شابان بريطانيان بالضلوع في هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف هيئة النقل في لندن عام 2024، متسبباً في خسائر مالية بلغت 39 مليون جنيه إسترليني وتأثيرات طالت نحو 10 ملايين مستخدم، في واحدة من أبرز الهجمات السيبرانية التي شهدتها المملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

وذكرت صحيفة (الغارديان) أن ثالحة جوبير (20 عاماً) وأوين فلاورز (18 عاماً) أقرّا خلال جلسة أمام محكمة وولويتش الجنائية في لندن بارتكاب جرائم بموجب قانون إساءة استخدام الحاسوب، بعد اتهامهما بالتآمر لتنفيذ عمليات غير مصرح بها ضد أنظمة هيئة النقل في العاصمة البريطانية.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إن المتهمين ينتميان إلى مجموعة القرصنة الإلكترونية المعروفة باسم (Scattered Spider)، التي ارتبط اسمها بعدد من الهجمات الإلكترونية البارزة خلال السنوات الأخيرة.

ملايين المتضررين وخسائر ضخمة

ووقع الهجوم بين 29 أغسطس و3 سبتمبر 2024، وأدى إلى تعطيل عدد من الخدمات الرقمية التابعة لهيئة النقل في لندن، بما في ذلك معلومات وصول قطارات المترو المباشرة عبر التطبيقات والموقع الإلكتروني الرسمي.

كما تسبب الهجوم في تعطل عمليات الدفع باستخدام بطاقات (أويستر) ووسائل الدفع اللا تلامسية، فضلاً عن تعطيل تسجيل البطاقات وربطها بحسابات المستخدمين.

وأعلنت الهيئة آنذاك أنها أخطرت أكثر من سبعة ملايين عميل بإمكانية تعرض بعض بياناتهم الشخصية للاختراق، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن بيانات نحو 10 ملايين مستخدم ربما وقعت في أيدي القراصنة.

اعترافات بجرائم إضافية

ولم تقتصر اعترافات أوين فلاورز على الهجوم ضد هيئة النقل في لندن، إذ أقر أيضاً بتنفيذ هجمات إلكترونية ضد شركتين أمريكيتين تعملان في قطاع الرعاية الصحية، هما شركة SSM Health Care Corporation وشركة Sutter Health.

وجاءت الاعترافات في اليوم الأول من محاكمة كان من المقرر أن تستمر ستة أسابيع، قبل أن يتم تحويل القضية مباشرة إلى جلسات النطق بالحكم المقررة في منتصف يوليو القادم.

اتهامات أمريكية وملايين الدولارات من العملات المشفرة

ويواجه ثالحة جوبير اتهامات منفصلة من وزارة العدل الأمريكية تتعلق بالمشاركة في سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت 47 مؤسسة أمريكية، وأسفرت عن تحصيل أكثر من 100 مليون دولار من مدفوعات الفدية الإلكترونية.

وكشفت التحقيقات أن مبالغ ضخمة من العملات الرقمية المشفرة مرت عبر محافظ وحسابات مرتبطة بالمتهمين، حيث أظهرت السجلات انتقال ما يقرب من 200 مليون دولار عبر حسابات مرتبطة بجوبير، بينما كان فلاورز يسيطر على أصول مالية تقدر بنحو 7.1 مليون دولار رغم عدم امتلاكه أي مصدر دخل معروف.

تهديد متزايد من قراصنة محليين

وأكدت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أن القضية تسلط الضوء على تصاعد خطر القراصنة الناطقين بالإنجليزية والمقيمين داخل المملكة المتحدة، بعد أن كانت غالبية الهجمات الإلكترونية الكبرى تُنسب في السابق إلى مجموعات تنشط في روسيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق.

وقال رئيس وحدة مكافحة الجرائم السيبرانية في الوكالة بول فوستر: إن هذه القضية تظهر أن الجرائم الإلكترونية لم تعد مجرد تهديد افتراضي، بل أصبحت تسبب أضراراً حقيقية تمس حياة المواطنين والخدمات العامة بشكل مباشر.

وأشار إلى أن الهجوم على هيئة النقل في لندن أدى إلى تعطيل نظام استرداد الأموال للمستخدمين، وتأخير حصول بعض العملاء على مستحقاتهم المالية، فضلاً عن توقف خدمات إصدار بطاقات "أويستر" الخاصة بالأطفال والشباب.

أدلة رقمية وماضٍ إجرامي

وخلال عمليات التفتيش، عثر المحققون في منزل فلاورز على أجهزة حاسوب وأقراص صلبة ووسائط تخزين إلكترونية تحتوي على أدلة تربطه بالهجوم، من بينها لقطات شاشة تظهر اتصالاً مباشراً ببنية هيئة النقل الرقمية.

كما تضمنت الأجهزة مقاطع مصورة تُظهر جوبير أثناء دخوله إلى أنظمة الهيئة خلال فترة الاختراق، إضافة إلى مراسلات بين المتهمين عبر تطبيق (تيليغرام) ومنصات تعاون إلكترونية أخرى.

ويملك جوبير سجلاً جنائياً سابقاً في الجرائم الإلكترونية، إذ أدين بعدة جرائم احتيال واختراق حاسوبي، كما سبق أن تورط في هجمات استهدفت شركات كبرى مثل BT وEE وشركة تصنيع الرقائق الإلكترونية Nvidia عندما كان في السابعة عشرة من عمره.

وكشفت التحقيقات كذلك أن الشرطة عثرت في منزله على جواز سفر بنغلاديشي لم يكن قد صرح بامتلاكه، وكان مخبأً داخل المنزل.

وتُعد القضية واحدة من أبرز الأمثلة على تنامي قدرات مجموعات القرصنة الشابة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تعرض البنى التحتية الحيوية والمؤسسات العامة لهجمات إلكترونية معقدة قادرة على إحداث أضرار مالية وتشغيلية واسعة النطاق.