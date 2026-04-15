في أبريل، تستضيف iCAUR قمة الأعمال الدولية 2026، بمشاركة شركاء وإعلاميين وصنّاع محتوى، ضمن تجربة تمتد لعدة أيام. ومع الزخم القوي في السوق السعودي، حظيت V27 باهتمام واسع من خلال تجارب القيادة المحلية. القمة لا تركز على العروض التقليدية، بل على تجارب واقعية وتفاعلية تربط بين المنتج والتقنية ونمط الحياة.

من التعريف إلى التجربة

تنطلق القمة بمؤتمر الشركاء العالمي، حيث تستعرض iCAUR رؤيتها واستراتيجيتها في عالم التنقل بالطاقة الجديدة. ومن البداية، يتحول الحدث إلى تجربة تفاعلية حقيقية، تنتقل من العرض إلى التطبيق، حيث تنبض المركبات بالحياة خارج إطار العرض التقليدي.

الرحلة الكلاسيكية: تجربة متكاملة عبر المسافات

أبرز فعاليات القمة هي Global Classic Journey، وهي تجربة قيادة طويلة تعتمد على تقنية Golden REEV. المسار يجمع بين الطرق السريعة، المدن، والتضاريس الجبلية، ليقدم تجربة قيادة متواصلة تثبت الأداء في ظروف متنوعة. هنا، لا تقتصر التجربة على القيادة، بل تمتد لتشمل البيئة، التوقفات، والتحولات، لتجسّد مفهوم التنقل كجزء من أسلوب الحياة.

تجربة قيادة متكاملة في ظروف واقعية

تتواصل الفعاليات في موقع Longshan، وهو ميدان احترافي لتجارب الطرق الوعرة، يحاكي ظروف القيادة الحقيقية مثل المرتفعات، الأسطح غير المستوية، المياه، والتضاريس المختلفة. هذه المرحلة تبرز قدرات المركبة من حيث الثبات، التحكم، والتكيف مع البيئات المتغيرة.

من التجربة إلى المشاركة

تتوسع القمة إلى منظومة iCAUR Life، حيث يتحول التنقل إلى تجربة قابلة للتخصيص والتفاعل. من خلال مبادرات مثل OneClassicMillionStories، يتم إشراك المستخدمين في إعادة تعريف العلاقة مع المركبة، بما يتناسب مع أنماط حياتهم وثقافاتهم.

كما تتضمن الفعاليات عروضًا تفاعلية تجمع بين التقنية ونمط الحياة، إلى جانب حضور روبوتات AiMOGA والكلاب الروبوتية، لعرض كيف تتكامل المركبات مع البيئة والتقنيات الذكية.

نموذج جديد للتواصل في عالم السيارات

تعكس القمة تحولًا في طريقة تقديم التنقل الحديث، حيث لا يتم الفصل بين المنتج والتقنية والتجربة، بل يتم دمجها في تجربة واحدة متكاملة يعيشها الحضور.

تجربة تُعاش لا تُوصف

هذه القمة موجهة لكل من يفضل التجربة المباشرة—لمس المنتج، عيش الأجواء، والمشاركة في تشكيل مستقبل التنقل. كما ستشهد حضور علامات مجموعة Chery مثل Chery وEXEED وOMODA & JAECOO مع إطلاقات جديدة وفعاليات متنوعة.

هذه تجربة تتجاوز الوصف… وتُفهم فقط عند عيشها.

