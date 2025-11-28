أغلق ائتلاف سعودي يضم شركة أكوا باور وشركة بديل التابعة لصندوق الاستثمارات العامة وشركة سابكو التابعة لأرامكو السعودية، التمويل لـ7 مشاريع كبرى للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 15 جيجاواط، في خطوة تعتبر الأكبر ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بالمملكة.

وتتضمن المحفظة 5 محطات طاقة شمسية مستقلة ومشروعين للطاقة الريحية، مع توقع بدء العمليات بين النصف الثاني من 2027 والنصف الأول من 2028. وتشمل المشاريع: محطة بيشة بقدرة 3 جيجاواط في عسير، ومحطة حمايج بقدرة 3 جيجاواط في المدينة المنورة، وخليص بقدرة 2 جيجاواط بمكة المكرمة، وعفيف 1 و2 بقدرة 2 جيجاواط لكل منهما في الرياض، إضافة إلى مشروعات الرياح ستارة بقدرة 2 جيجاواط، وشقراء بقدرة 1 جيجاواط في منطقة الرياض. وتُعد شركة شراء الطاقة السعودية SPPC المشتري الوحيد لإنتاج هذه المحفظة.

وبحسب البيان الصحفي لشركة أكوا باور، تبلغ الاستثمارات الإجمالية في المشاريع الـ7 نحو 8.2 مليار دولار (31 مليار ريال سعودي)، مع تمويل دين كبير بقيمة 5.9 مليار دولار من مقرضين محليين وإقليميين ودوليين، منهم بنوك مثل عجمان، والإنماء، والعربي الوطني، والصين، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الأول، و HSBC، و ICBC، و KfW IPEX، و ميزوهو، و ناتيكسيس، و سوسيتيه جنرال، وستاندرد تشارترد.

وتأتي المشاريع ضمن خطة صندوق الاستثمارات العامة، عبر شركة بديل، لتطوير 70% من مستهدف الطاقة المتجددة في السعودية بحلول 2030، ما يرفع محفظة أكوا باور في المملكة إلى 21 مشروعًا بإجمالي قدرة متجددة تتجاوز 34 جيجاواط، ليصل إجمالي قدرتها العالمية إلى 51.9 جيجاواط.

وعلى صعيد التنفيذ، حصلت شركات صينية للهندسة والمشتريات والإنشاءات على عقود عدة، أبرزها مشروع الرياح PIF5 بقدرة 3 جيجاواط، الذي يضم مشاريع شقراء وستارة، وعقد تنفيذ مشروع خليص للطاقة الشمسية بقيمة 2.74 مليار دولار، إضافة إلى عقد تنفيذ عفيف 1 و2 للطاقة الشمسية بقيمة 1.65 مليار دولار من ائتلاف صيني.