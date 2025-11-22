شاركت المملكة العربية السعودية في أول اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي عُقدت خلال الفترة من 17 حتى 21 نوفمبر 2025، وذلك بصفتها عضواً في المجلس من العام الجاري 2025 حتى العام 2027.

وتأتي مشاركة المملكة تأكيداً على دورها الفاعل في تطوير العمل النووي السلمي، حيث تركز المملكة من خلال عضويتها في المجلس على العديد من الجوانب مثل تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة، وتمكين الدول النامية من التقنيات النووية، وتعزيز الجهود الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية.

يذكر أن المجلس يضم 35 دولة عضواً، ويعمل على آلية تنفيذ سياسات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرامجها، ودراسة ميزانيتها والخطط التشغيلية، واعتماد معايير الأمان والسلامة، ويمثّل المملكة في المجلس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا محافظ المملكة لدى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور عبدالله بن خالد طوله.