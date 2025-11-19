أبرمت NHC اتفاقية إستراتيجية مع مجموعة زيد الحسين وإخوانه للمقاولات، على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي 2025، تهدف إلى تنفيذ مشاريع البنية التحتية وأعمال جودة الحياة في وجهة خزام بمدينة الرياض، بقيمةٍ بلغت 525 مليون ريال، بما يعزز تنوع المشهد العمراني في الوجهة.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ حزمة من مشاريع التطوير الحضري المتكاملة داخل وجهة خزام، تشمل أعمال البنية التحتية، إضافة إلى تعزيز جودة الحياة بتطوير المرافق، بما يحقق معايير الاستدامة ويدعم تجربة السكن المتكاملة التي تلتزم بها NHC في جميع وجهاتها العمرانية.

وتعكس هذه الاتفاقية حرص NHC على توسيع شراكاتها مع القطاع الخاص محلياً ودولياً ودفع عجلة التطوير في المدن السعودية، ضمن جهودها المتواصلة لبناء وجهات عمرانية متكاملة تعزز جودة الحياة، وتواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع نسبة تملّك المواطنين للمساكن إلى 70%.