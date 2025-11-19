وقّعت NHC اتفاقية إستراتيجية مع شركة EVIQ، بهدف دعم مبادرات الاستدامة وتطوير البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية في وجهات NHC، بما ينسجم مع توجهات المملكة في تعزيز حلول التنقل الصديقة للبيئة، وذلك على هامش مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2025 كشريك مؤسس.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التكامل بين الطرفين من خلال توفير خدمات الشحن الكهربائي في مشاريع NHC، وتوسيع قاعدة العملاء المستفيدين من حلول EVIQ التقنية، إلى جانب تعزيز الابتكار في تطوير خدمات المستهلك داخل الوجهات العمرانية بمختلف مناطق المملكة، بما يسهم ويحقق أهداف الحياد الصفري.

وأكدت NHC أن هذه الشراكة تأتي امتدادًا لجهودها في تعزيز الاستدامة وتوفير خدمات نوعية للسكان وزوّار الوجهات، فيما تسهم EVIQ بخبراتها في تطوير أنظمة الشحن الكهربائي وتقديم حلول متقدمة تواكب مستقبل التنقل، بما يسهم في ترسيخ الاستدامة في وجهات NHC، ويعزز من جودة الحياة بتطوير بنية تحتية ذكية تدعم أسلوب حياة أكثر مرونة واستدامة.

يُذكر أن مشاركة NHC في «سيتي سكيب العالمي 2025» تُجسّد دورها الريادي في تطوير وجهات عمرانية متكاملة، ضمن مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، عبر رفع جودة الحياة وتمكين عملائها من التملّك في بيئات عمرانية متكاملة تُبنى بمعايير عالمية، وتُرسّخ مكانتها الرائدة من خلال مجتمعات نابضة بالحياة وجاهزة للمستقبل، ليست مجرد مشاريع، بل تحوّل وطني يُبنى على أرض الواقع.

‏