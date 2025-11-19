برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، وقّعت NHC اتفاقية إستراتيجية مع شركة أساس المهيلب بهدف إنشاء مصانع خرسانة جاهزة في وجهة خزام، توفر المواد الأسمنتية والخرسانية لمشاريعها ومشاريع شركائها من المطورين الفرعيين، في الوقت المناسب وبجودة عالية وتكلفة مستقرة، بما يسهم في استقرار السوق العقاري رغم تحديات التضخم، وذلك عبر توطين صناعة مواد البناء ودعم المحتوى المحلي والمصانع الوطنية لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة، إلى جانب دورها الريادي في الاستدامة لإنتاج مواد صديقة للبيئة وتسهم في تخفيف الانبعاثات الكربونية إضافة إلى إعادة التدوير. يأتي ذلك عبر إستراتيجية NHC في سلاسل الإمداد العقارية كونها الرائد في التطوير العقاري الأكبر في المنطقة.

وتؤكد هذه الاتفاقية الدور المحوري لـNHC في قيادة التحول الصناعي واللوجستي في قطاع التطوير العقاري، من خلال بناء سلاسل إمداد متكاملة ومستدامة تدعم تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، وترسّخ مكانة المملكة كمركز إقليمي متقدّم في مجال التطوير العقاري والصناعات المساندة.

يُذكر أن مشاركة NHC في «سيتي سكيب العالمي 2025» تؤكد التزامها المستمر بتطوير وجهات عمرانية متكاملة تدعم جودة الحياة وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة. كما تواصل الشركة ترسيخ مكانتها كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبّر عن التحول الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع، من خلال تمكين عملائها من التملّك في بيئات عمرانية متكاملة تُنفذ وفق أعلى المعايير العالمية.