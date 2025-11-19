1. الفكرة الإستراتيجية

في منشور عبر حسابه في منصة لينكدإن، قدّم وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل ملامح تحول جديد في فكر الإدارة الحكومية، يتركز في بناء وزارة ذكية متكاملة تعكس رؤية إستراتيجية لإعادة المدن والمعرفة بذكاء.

2. التقنية والذكاء الاصطناعي

أشار الوزير إلى أن إدخال الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار داخل الوزارة يمثل خطوة متقدمة وغير مسبوقة في تطوير العمل الحكومي، هذا التحول يمكّن الوزارة من معرفة حاجات المواطن قبل أن يطلبها ويرفع جودة الخدمات.

3. البعد الوطني

ذكر الحقيل أن مضامين المنشور تجسد روح رؤية 2030 في التحول الرقمي والحوكمة الذكية، مؤكدا أن ما نراه اليوم هو انتقال من الخدمة التقليدية إلى التفكير الاستباقي في الإدارة.

4. الرسالة العامة

أضاف وزير البلديات والإسكان أن الوزارة أصبحت نموذجا إداريا يحتذى في الابتكار الإداري، وهذا التحول يفتح الباب أمام بقية قطاعات تتبنى المنهج ذاته.

ختام

يعد المنشور الذي دونه الحقيل عبر حسابه في منصة لينكدإن وإعلانه مشروعا ذكيا، يعبر عن جيل جديد من الإدارة الحكومية السعودية، إدارة تفكر، وتتنبأ، وتخدم بذكاء.