تعد «الجائزة السيارات الوطنية للسيارات» السعودية واحدة من أهم الفعاليات المؤثرة في قطاع السيارات بالشرق الأوسط، والمعروفة بمعاييرها المهنية في التحكيم، وأبحاثها السوقية الواسعة، وفهمها العميق لاحتياجات المستهلكين. وقد أصبحت مرجعًا موثوقًا لقياس قوة المنتجات وقيمة العلامات التجارية. ركّزت جوائز عام 2025 على عدة محاور تشمل أداء المنتج، سمعته في السوق، وتأثير العلامة التجارية، بهدف تكريم أبرز الشركات والطرازات في أسواق المملكة والشرق الأوسط.

جائزتان مهمة تقديرًا لطراز JAECOO J8 للقوة السوقية للعلامة

حصدت JAECOO J8 أخيرا جائزة «أفضل SUV فاخرة متوسطة الحجم» خلال النسخة الثالثة عشرة من حفل الجوائز الوطنية للسيارات، وذلك بفضل أدائها القوي واعتراف السوق بجودتها. كما حصلت علامتا أومودا وجايكو على «جائزة أفضل إدراك سوقي» نتيجة توسعها وتأثيرهما في الأسواق. هذا التكريم المزدوج للمنتج والعلامة يعكس جودة طراز JAECOO، ويؤكّد في الوقت نفسه قوة تأثير أومودا وجايكو وإقبال المستخدمين لهما في سوق الشرق الأوسط.

تقدّم JAECOO J8 مزيجًا من التصميم الراقي والأداء المتفوق لتلبية احتياجات القيادة على مختلف الطرق. وتوفّر: نظام Vector للدفع الرباعي، هيكل عالي الصلابة، وثبات عالٍ على الطرق الوعرة. وأيضا مقصورة فاخرة ومعزّزة بتقنيات ذكية مع نظام بيئي صحي داخل السيارة.

تقنية السوبر هايبرد الهجينة نحو مستقبل التنقّل الذكي

انسجامًا مع تزايد الطلب على الطاقة الجديدة، تستعد جايكو لإطلاق طراز J8 SHS (سوبر هايبرد) في يناير 2026، بالاعتماد على واحدة من أبرز تقنيات الهايبرد عالميًا، مما يعزّز مكانة العلامة في قطاع الطاقة الجديدة.

طراز J8 SHS نسخة الدفع الثنائي 2WD: قوة إجمالية: 306 حصان، مدى يصل إلى 1350 كم، واستهلاك طاقة منخفض يصل إلى 66.7 كم/لتر.

طراز J8 SHS نسخة الدفع الرباعي 4 WD: قوة إجمالية: 428 حصان، مدى يصل إلى 1300 كم، ومدى كهربائي نقي: 140 كم، بالإضافة إلى استهلاك محسّن حتى 83.3 كم/لتر.

رؤية عالمية لترسيخ إستراتيجية الطاقة الجديدة والتوسع المحلي

حققت أومودا وجايكو أداءً لافتًا في الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية خلال السنوات الأخيرة. بحلول 2025، تجاوزت مبيعاتها 5,000 سيارة شهريًا في السوق البريطانية، لتصبح من أسرع العلامات نموًا في أوروبا بفضل تقنيات الهايبرد الهجين المتقدمة.

في حين أنها دخلت في عام 2024 رسميًا السوق السعودية، وأقامت مركز تخزين إقليمي بمساحة 12,000 متر مربع، بالإضافة إلى مستودع محلي في الدمام بمساحة 2000 متر مربع، وأكثر من 2000 صنف من قطع الغيار لضمان سرعة توفير الخدمة. ووفرت ضمان عشر سنوات على كل من المحرك وناقل الحركة لجميع سياراتها التي تعمل بالبنزين، وضمان مخصص لنظام (الثلاثي الكهربائي) لطرازات SHS لمدة 8 سنوات.

كل ذلك يعكس ثقة العلامة الكاملة بجودة منتجاتها، ومن خلال التوسّع العالمي والتشغيل المحلي، تواصل أومودا وجايكو توفير قيمة تنقّل تتجاوز توقعات المستخدمين.

تمثل هذه الجائزة المزدوجة خطوة رئيسية في تعزيز حضور علامة جايكو في سوق الشرق الأوسط. ومع اقتراب إطلاق طراز J8 SHS، تتجه العلامة نحو توسّع أكبر في قطاع الهايبرد (الهجين) والطرق الوعرة.

تحمل أومودا وجايكو رؤية «مشاركة الشباب في بناء حياة جميلة» المشاركة في صناعة حياة أجمل مع الشباب، فبينما تركّز أومودا على بناء علامة عالمية رائدة في قطاع الكروس أوفر، تتبنّى جايكو شعار «من الكلاسيكية إلى ما بعد الكلاسيكية» لتثبت نفسها كعلامة راقية للقيادة على الطرق الوعرoff-road.

وفي قطاع الطاقة الجديدة، تعتمد العلامتان على تقنية السوبر هجين SHS المتقدمة التي تجمع بين الأداء العالي، المدى الطويل، الاستهلاك المنخفض، ومستويات السلامة الممتازة. كما توسع العلامتان نطاق الابتكار عبر التكنولوجيا الذكية، حيث أصبح روبوت Mojia الذي طُوّر بالتعاون مع فريق AiMOGA مثالًا واضحًا على التحوّل الذكي في شركات السيارات. ومن المتوقع إطلاق طراز OMODA C7 في السعودية مطلع العام القادم، مما يعزز حضور العلامة في السوق الإقليمية.

