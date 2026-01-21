في تعاون غير مسبوق بين عالمي السيارات والجمال، أعلنت OMODA وFACES شراكة استثنائية تهدف إلى إعادة تعريف مفهوم الرفاهية العصرية في المملكة العربية السعودية. ورغم انتماء العلامتين إلى مجالين مختلفين، إذ تمثل OMODA علامة سيارات مبتكرة ذات رؤية مستقبلية، بينما تُعد FACES الوجهة الأولى للجمال في المنطقة، إلا أنهما تتشاركان في جوهر واحد. فكلاهما يتحدث لغة راقية من الأناقة، والتعبير عن الذات، والتصميم العصري المُلهِم. وتمثّل هذه الشراكة محطة فريدة يلتقي فيها مفهوم «الفن المتحرك» بعالم الفخامة الراقية، لتؤكد أن اختيارك لسيارتك لا يقل أهمية عن اختياراتك في عالم الموضة.

وقد أشعل هذا التعاون موجة واسعة من التفاعل والحماس في مختلف أنحاء المملكة. إذ تحوّل فرع FACES بمركز نجود في مدينة جدة، أخيراً، إلى مساحة نابضة بالإبداع خلال فعالية استثنائية، استقطبت عدداً كبيراً من نجوم الإعلام وأبرز المؤثرين. ويتمحور هذا التفاعل حول مسابقة مميزة، إذ سيحظى فائز واحد بفرصة اقتناء سيارة OMODA C7، التي تُوصف على نطاق واسع بأنها أجمل سيارة في السوق حالياً، بفضل تصميمها الانسيابي الجريء، وخطوطها المستقبلية المتقدمة.

وللمشاركة في المسابقة، يُدعى عشّاق الموضة لإبراز أسلوبهم الشخصي من خلال تصوير فيديو إبداعي مع سيارة OMODA C7 في أحد المواقع الثلاثة التالية:

• جـدة: معرض FACES – مركز نجود

• الرياض: معرض OMODA JAECOO

• الخبر: معرض OMODA JAECOO

ويشترط على المشاركين الإشارة إلى الحسابين omoda_KSA@ و facesbeautymiddleeast@ واستخدام هاشتاج #OMODAXFACES، بالإضافة إلى إدخال بياناتهم عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code) الموجود بجانب السيارة. وتستمر الحملة حتى 3 فبراير، لتمنح الجميع الفرصة الأخيرة للفوز بأرقى طراز للموضة.

تبلغ الحملة ذروتها في 7 فبراير خلال فعالية OMODA Fashion Night (أمسية الموضة لأمودا) المرتقبة في بوليفارد سيتي في الرياض، حيث سيتم الكشف الرسمي عن سيارة OMODA C7 في السوق السعودية. وبصفتها «أجمل سيارة»، ستُعرض C7 في أجواء تعكس التناغم المثالي بين التصميم المستوحى من عالم الأزياء والتقنيات المتقدمة. كما ستشهد الأمسية، المكرّسة بالكامل للأناقة والذوق الرفيع، الكشف لأول مرة عن سيارة OMODA O5 أمام الجمهور.

ويُتوقع أن يشكّل هذا الحدث نقطة التقاء مبهرة بين التميّز في عالم السيارات ونمط الحياة الفاخر، مؤكّداً مكانة أومودا كأيقونة حقيقية للفخامة العصرية في قلب العاصمة الرياض.