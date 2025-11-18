يشهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية تحولًا غير مسبوق سعيًا في رفع مستوى جودة الحياة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية. وفي قلب هذا الحراك ترتسم ملامح مرحلة جديدة لدخول كبرى الشركات الإقليمية إلى السوق المحلي، ومن بينها شركة ماونتن ڤيو السعودية، التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها عند تصميم وتطوير المجتمعات السكنية المتكاملة. وتأتي هذه الخطوة لتعكس إيمان الشركة بفرص النمو الكبيرة التي يزخر بها السوق السعودي، وما يشهده من تحديثات عمرانية شاملة تجعل المملكة واحدة من أسرع الأسواق نموًا في المنطقة.

وفي هذا السياق، يؤكد المهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن ڤيو، أن دخول السوق السعودي ليس خطوة استثمارية فحسب، بل يمثل شراكة استراتيجية مع مستقبل المملكة. ويقول: «السعودية اليوم تقود واحدة من أكبر موجات التطوير العمراني في المنطقة. نحن ننظر للسوق السعودي كشريك استراتيجي وطموح يمتلك إمكانات كبيرة وفرص نمو مستمرة، ونسعى من خلال دخولنا لهذه السوق إلى مشاركة خبراتنا وابتكاراتنا وخاصة المرتبطة بالإسكان وجودة الحياة.»

ويعتمد توسع ماونتن ڤيو في السعودية على خبرة تمتد لأكثر من عشرين عامًا في المنطقة، استطاعت خلالها تطوير أكثر من 23 مشروعًا في مصر وتقديم تجربة سكنية متميزة لأكثر من 50 ألف عائلة، مع محفظة أراضٍ واسعة تتجاوز 25 مليون متر مربع، ما يرسّخ مكانتها كواحدة من أبرز الشركات العقارية في المنطقة. وتعمل الشركة اليوم على نقل هذه التجربة المتراكمة إلى المملكة مع التأكيد على الالتزام الكامل بالتسليم والمعايير العالمية في التشغيل والإدارة.

وتشير التقديرات إلى أن حجم سوق التطوير العقاري في المملكة مرشح لتجاوز 95 مليار دولار بحلول عام 2028، مدفوعًا ببرامج الإسكان الحكومية والإصلاحات الاقتصادية الواسعة، إضافة إلى مبادرات دعم القطاع الخاص وتعزيز جاذبية جذب الاستثمارات النوعية. هذا النمو لا يقتصر على توسعه الجغرافي، بل يترجم عبر مشاريع سكنية مبتكرة تُعيد تشكيل التجربة المعيشية داخل المدن السعودية الحديثة.

وفي إطار هذه الفرص، عقدت ماونتن ڤيو تحالفات قوية مع شركاء محليين يمتلكون معرفة دقيقة بالسوق السعودي في مقدمتهم NHC وشركة مايا العقارية. وتُعد هذه الشراكات جزءًا مهمًا من استراتيجية الشركة لضمان تقديم منتجات عقارية تلائم أسلوب الحياة المحلي وتعزز دور القطاع الخاص في دعم طموحات المملكة على مستوى التنمية الحضرية.

وقد أعلنت ماونتن ڤيو عن إطلاق مشروعين سكنيين استراتيجيين في الرياض يمثلان المرحلة الأولى من توسعها داخل المملكة. المشروع الأول هو وَن ماونتن ڤيو الذي يقع شمال المدينة، ويقدم مجتمعًا متكاملًا للفلل فقط بتصميمات راقية ومساحات مختلفة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 320 مليون دولار. أما المشروع الثاني، فهو مشروع «حياة» بالشراكة مع NHC في ضاحية الفُرسان، ويضم 1,700 فيلا ويُصنف ضمن أكبر المشاريع السكنية الجديدة في العاصمة، بقيمة استثمارية تفوق 600 مليون دولار. وتتميز هذه المشاريع بقربها من محاور النمو الرئيسية ومرافق المدينة الحيوية، فضلًا عن تصميماتها التي تعزز الخصوصية وتواكب تطلعات العائلات السعودية العصرية.

ولا تقتصر رؤية ماونتن ڤيو على بناء وحدات سكنية متطورة، بل تقوم فلسفتها على تقديم مفهوم جديد يُطلق عليه «جودة الحياة»، حيث يتم تصميم الأحياء السكنية بما يدعم الرفاهية النفسية والاجتماعية ويعزّز شعور الانتماء والارتباط داخل المجتمع. ويظهر ذلك جليًا في توفير ذا لايت هاوس، وهو مساحة مجتمعية مخصصة لتقديم تجارب وفعاليات تُسهم في الترابط الإنساني وتتيح للسكان عيش حياة مليئة بالتفاعل الإيجابي. هذا النهج يترجم رؤية الشركة الأساسية «إعمار الأرض وإسعاد من حولنا»ىالتي تعتبر السعادة مكوّنًا رئيسيًا في نجاح أي مجتمع.

ويختتم المهندس عمرو سليمان قائلًا: «نحن لا ندخل السوق السعودي بهدف التواجد فقط، بل لنبني قصة نجاح مستدامة بالشراكة مع أهم الجهات الوطنية. ما نقدّمه اليوم هو بداية لرحلة طويلة نؤمن أنها ستنعكس إيجابًا على حياة الناس وعلى مستقبل القطاع العقاري السعودي.»