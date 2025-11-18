أعلنت NHC عن توقيع اتفاقية إستراتيجية مع شركة HUMAIN، بهدف التعاون في تطوير المحتوى الرقمي والابتكار والوسائط التفاعلية والحلول الإبداعية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يعزز تجربة السكان داخل مشاريع NHC ويرفع من جودة الخدمات المقدمة في وجهاتها.

وجرى توقيع الاتفاقية ضمن مشاركة NHC في معرض سيتي سكيب العالمي 2025، حيث تهدف الشراكة إلى استكشاف فرص تطوير نموذج Create State متخصص يعتمد على بيانات NHC، مع إمكانية البحث والابتكار في تقنيات الوسائط وسرد القصص الحضرية، واستكشاف فرص التعاون في المبادرات والحملات المشتركة، لتحسين تجربة السكان عبر أدوات حديثة أكثر تفاعلاً وارتباطًا بالإنسان.

وتأتي هذه الخطوة الإستراتيجية الجديدة مع شركة هيوماين للتعاون في تبني التقنيات المستقبلية وبناء منظومة رقمية متكاملة تدعم تطور الوجهات العمرانية، وترتقي بتجربة السكان وتفتح آفاقًا جديدة للابتكار في المحتوى والتفاعل الحضري.

يُذكر أن مشاركة NHC في «سيتي سكيب العالمي 2025» تُجسّد دورها الريادي في تطوير وجهات عمرانية متكاملة، ضمن مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، عبر رفع جودة الحياة وتمكين عملائها من التملّك في بيئات عمرانية متكاملة تُبنى بمعايير عالمية، وتُرسّخ مكانتها الرائدة من خلال مجتمعات نابضة بالحياة وجاهزة للمستقبل، ليست مجرد مشاريع، بل تحوّل وطني يُبنى على أرض الواقع.