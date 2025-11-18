كشفت شركة «ريمار» العقارية، خلال مشاركتها في النسخة الثانية من معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض 2025، عن هويتها المؤسسية الجديدة ورؤيتها الاستراتيجية المطوّرة، التي تضع تطوير المجتمعات المتكاملة ورفع جودة الحياة في صميم أولوياتها، وذلك في إطار مواكبتها للتحول العمراني غير المسبوق الذي تشهده مدينة الرياض استعدادًا لاستضافة إكسبو 2030، والتشريعات الجديدة التي تسمح بالتملك الحر للأجانب في المملكة، والتي تفتح آفاقًا واسعة لجذب الاستثمارات العقارية العالمية.

كما تستعرض «ريمار» أحدث مشاريعها السكنية والحضرية، وفي مقدمتها «بيوت الحي»، إلى جانب مشروع «مدينة المستقبل» ومشروع «الرياض قروڤ»، وذلك في جناحها رقم H4.D10، حيث تقدّم هذه المشاريع رؤية متكاملة لأحياء عصرية متصلة ومستدامة تعكس أسلوب الحياة الحضري الحديث في العاصمة.

وخلال المعرض، أعلنت «ريمار» عن انطلاق البيع في مشروع «بيوت الحي»، الذي يجسد نموذجًا جديدًا في السكن العصري داخل مجتمع سدرة شمال الرياض، بالشراكة مع شركة «روشن». يمتد المشروع على مساحة 54 ألف متر مربع، ويضم 29 مبنى سكنيًا تحتوي على 493 شقة ذات جودة عالية، مصممة وفق معايير عمرانية متناغمة مع الحياة الذكية والخصائص المجتمعية المتكاملة التي تُعتبر أحد ركائز استراتيجية «ريمار» الجديدة.

إلى جانب ذلك، تستعرض الشركة مشروع «مدينة المستقبل» شمال شرق الرياض، أحد أكبر مشاريعها التطويرية، على مساحة 4.2 مليون متر مربع. ويجسد المشروع رؤية الشركة في التطوير الحضري الذكي والمستدام، عبر دمج التنقل الأخضر، والبنية التحتية الرقمية، والبيئة العمرانية المتصلة، في موقع استراتيجي يشكل بوابة للتوسع المستقبلي للعاصمة تماشيًا مع رؤية الرياض 2030.

أما مشروع «الرياض قروڤ»، الممتد على 3.6 مليون متر مربع على طريق الدمام – الرياض الحيوي، فيقدم نموذجًا حيًا للمدن القابلة للمشي، عبر دمج ما يقارب 5,000 منتج سكني مع المساحات الخضراء والمناطق التجارية والمرافق الحضرية، ضمن بيئة متقدمة تُجسّد مفهوم الجودة السكنية المتقدمة.

وشهد المعرض الإعلان الرسمي عن الهوية المطوّرة لشركة «ريمار»، التي تعكس تحوّلًا استراتيجيًا في نهج الشركة نحو تعزيز دورها كمطور رائد للمجتمعات المتكاملة. حيث يحمل اسم «ريمار» دلالات الريادة في الإعمار، فيما يجسد شعارها الجديد: «نُطوّر المجتمعات، ونرتقي بأسلوب الحياة»، رؤية الشركة في بناء بيئات سكنية مُلهمة تواكب احتياجات المجتمع السعودي الحديث والزخم الاقتصادي والديمغرافي الذي تشهده الرياض.

من جانبه، قال محمد السرحان، رئيس مجلس إدارة «ريمار» العقارية: «إطلاق الهوية الجديدة يتجاوز تغيير الشكل إلى إعادة صياغة الدور المؤسسي للشركة. نحن اليوم أمام مرحلة غير مسبوقة في تاريخ القطاع العقاري السعودي، واستراتيجيتنا الجديدة تركز على بناء مجتمعات مستدامة قادرة على استيعاب النمو الكبير الذي تشهده الرياض استعدادًا لإكسبو 2030».

بدوره، أوضح الدكتور بسام بودي، الرئيس التنفيذي لشركة «ريمار» العقارية: «مشاركتنا في سيتي سكيب العالمي بالرياض تعكس التزامنا بالابتكار وتطوير المجتمعات المتكاملة التي تضع الإنسان في قلب عملية التطوير. إن التشريعات الجديدة للتملك الحر للأجانب تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز دور الشركة في جذب الاستثمارات ورفع جودة المشروعات بما يتوافق مع مكانة الرياض المستقبلية».

وتُعد "ريمار" العقارية من أبرز شركات التطوير في المملكة، بإرث يمتد لأكثر من ثلاثة عقود، وسجل قوي في تطوير الأراضي والمجتمعات السكنية والمشاريع الحضرية واسعة النطاق.

وتسعى الشركة من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى تقديم حلول حضرية مستدامة، وتطوير مشاريع قادرة على تلبية احتياجات الجيل القادم من سكان الرياض، وتعزيز جودة الحياة في ضوء رؤية 2030 والتغيرات التنظيمية التي يشهدها القطاع.