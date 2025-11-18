مع اقتراب موسم الأعياد ونهاية العام، يكشف تقرير جديد أجرته YouGovبتكليف من AliExpress، أن المتسوقين في المملكة يقودون توجهاً جديداً للتسوق المبكر بثقة واستعداد استثنائي، مع تزايد الإقبال على الشراء عبر الإنترنت والاستفادة من الخصومات والعروض الكبرى التي تطلقها المنصة خلال مبيعات 11.11وجمعة السوبر، التي تعد أكبر مبيعات العام عبر الإنترنت.

وتقدّم AliExpress خلال هذا الموسم تخفيضات تصل إلى 80% على آلاف المنتجات من أبرز العلامات التجارية العالمية، إلى جانب خصومات إضافية عند الدفع وخدمات توصيل أسرع في جميع أنحاء المملكة.

السعودية: تسوّق مبكر بثقة ووعي

أظهرت نتائج الدراسة أن المستهلكين في السعودية هم الأكثر انفتاحاً على التجارب الرقمية في المنطقة، إذ أكد أكثر من 65% من المشاركين أنهم يتسوّقون عبر الإنترنت مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، ما يرسّخ مكانة المملكة في طليعة أسواق التجارة الإلكترونية الإقليمية.

•29% من المتسوقين يخططون لمشترياتهم الموسمية قبل فترة طويلة مسبقاً، بما في ذلك رمضان والعيد ونهاية العام.

•35% يستعدون للتسوق قبل أسابيع من انطلاق العروض الكبرى، مما يجعل السعوديين من أكثر المتسوقين تخطيطاً في المنطقة.

•35% من ميزانية التسوق مخصصة للهدايا، يركّز منها 41% على منتجات الجمال والعناية الشخصية، و35% على الأزياء والإكسسوارات، و32% على الأجهزة التقنية والهواتف.

•72% يرون أن العروض الترويجية والخصومات الحصرية هي المحفز الأكبر للشراء، بينما أكد 70% من مستخدمي AliExpress في المملكة أنهم تمكنوا من تحقيق وفورات كبيرة هذا العام بفضل المنصة.

كما أوضح التقرير أن 54% من السعوديين يفضلون شراء الهدايا الموسمية عبر الإنترنت بدلاً من المتاجر التقليدية، بحثاً عن الراحة والسرعة.

وبهذه المناسبة، قال جيم ليو، المدير العام الإقليمي في AliExpress لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي: «نشهد في المملكة جيلاً جديداً من المتسوقين الذين يجمعون بين الثقة الرقمية والتخطيط الذكي. فهم يعتمدون التسوق عبر الإنترنت كخيار أول، ويستخدمون AliExpress للحصول على تجربة تسوّق توفر لهم الجودة والقيمة والراحة في آن واحد».

مبيعات 11.11 وجمعة السوبر.. خصومات كبرى وخدمة توصيل أسرع خلال 3 أيام

تعود مهرجانات AliExpress 11.11 العالمية التي تعد أكبر مبيعات عبر الإنترنت في العالم، خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر، تليها عروض جمعة السوبر وإثنين السايبر من 20 نوفمبر حتى 3 ديسمبر.

وتتضمن عروض هذا العام:

•خصومات تصل إلى 80% على آلاف المنتجات المختارة، إلى جانب قسائم المنصة وخصومات إضافية عند الدفع.

•توصيل مباشر إلى باب المنزل خلال ثلاثة أيام فقط عبر خدمة Local، مع عشرات الآلاف من المنتجات المتوفرة محلياً في المملكة، تشمل أجهزة التلفاز والثلاجات والمكانس الذكية والهواتف المحمولة.

•عروض حصرية للمستخدمين الجدد تشمل الشحن المجاني وخصومات ترحيبية على أول عملية شراء.

Brand+.. علامات تجارية موثوقة بأسعار تنافسية

تزامناً مع موسم التخفيضات، أطلقت AliExpress قناة Brand+الجديدة التي تجمع أكثر من 1500 علامة تجارية موثوقة، مع ضمان أصالة المنتجات والشحن المجاني، والأسعار التنافسية التي تمنح المتسوقين راحة البال أثناء التسوق.

تضم القناة علامات عالمية رائدة تشمل TCLو HuaweiوXiaomiوRoborockوeufyوAlpicoolوHooverوmlayوHiBREW وغيرها، وتغطي فئات متنوعة تشمل التقنية والمنزل والجمال ونمط الحياة، لتقدّم للمستهلكين تجربة تسوق متكاملة في مكان واحد.

منتجات مخصصة لمتسوقي السعودية

تتعاون AliExpressهذا العام مع سفير العلامة التجارية في المملكة فراس البريكان الذي يتصدر الحملة الترويجية لمبيعات 11.11، ممثلاً الجيل السعودي الرقمي الطموح، ويجسّد روح الابتكار والانفتاح التي تميّز مجتمع التسوق الإلكتروني في المملكة.

تسوّق بذكاء واحتفل على طريقتك

تُقام مبيعات AliExpress 11.11 من 11 إلى 19 نوفمبر، تليها عروض جمعة السوبر وإثنين السايبرمن 20 نوفمبر حتى 3 ديسمبر.

ابدأوا التسوق الآن عبر تطبيق AliExpressأو الموقع AliExpress.com، واستفيدوا من وسائل الدفع الآمنة وخدمة الدعم المحلي، والشحن المجاني على منتجات مختارة.