في خطوة تعكس التزام NHC بدعم استدامة القطاع العقاري وتمكين نموه، أعلنت الشركة عن إطلاق «التحفيز العقاري» كمنظومة رقمية متكاملة تهدف إلى تحويل الأراضي إلى فرص تطوير واستثمار نوعية، من خلال حلول رقمية مبتكرة تسهّل التكامل بين ملاك الأراضي والمطورين والمستثمرين والممولين ضمن بيئة واحدة تسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز جاذبيته.

ويعمل التحفيز العقاري على تمكين الأطراف العقارية من الاستفادة من فرص تطوير جاهزة ومؤهلة للتمويل، عبر منظومة ذكية تتيح تحليل المواقع، وتقييم الجدوى، وتسهيل العمليات الاستثمارية والتشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة استثمار الأراضي، وتعزيز الشفافية، وتسريع دورة التطوير العقاري.

وأكدت الشركة أن إطلاق «التحفيز العقاري» يمثل إحدى الخطوات المحورية في تطوير المنظومة العقارية بالمملكة، بالعمل على بناء بيئة استثمارية متكاملة تمكّن مختلف الأطراف من تحقيق عوائد مستدامة من خلال أدوات رقمية تدعم الشفافية وتسرّع التطوير العقاري، بما يعزز مكانة السوق السعودي كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري المحلي والدولي.

ويأتي إطلاق التحفيز العقاري ضمن جهود NHC لتمكين القطاع العقاري عبر حلول مبتكرة تدعم النمو المستدام وتفتح آفاقاً جديدة للشراكات الاستثمارية، بما يسهم في بناء منظومة عقارية أكثر كفاءة وتكاملاً واستدامة.