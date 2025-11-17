انطلق في الرياض معرض سيتي سكيب العالمي 2025، بحضور عدد من المسؤولين وصناع القرار، وقادة القطاع العقاري من داخل المملكة وخارجها، برعاية وزارة البلديات والإسكان، وبالشراكة مع الهيئة العامة للعقار، وبرنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، في حدث يعد الأكبر حضورا على مستوى العالم.

وأوضح وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال افتتاح «سيتي سكيب» أنه يمثل منصة وطنية تعكس طموح المملكة في بناء مدن ذكية وحياة عصرية، واقتصاد عقاري عالمي يقوم على الابتكار والكفاءة والاستدامة.

وأضاف: «دعونا نمضي معاً بخطى واثقة نحو مستقبلٍ عمراني، يليق بطموح وطنٍ يبني مجده بعمل أبنائه، ويكتب فصول تقدمه بمعايير عالمية ورؤية وطنية راسخة».

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركات من وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا الجنوبية كيم يون دوك، ووزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان الدكتور خلفان الشويلي، إضافة إلى كلمة أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بما يعكس الحضور الدولي المتنامي للمعرض تحت شعار «مستقبل الحياة الحضرية».

وبيّن وزير البلديات والإسكان، أن قيمة الصفقات تتجاوز 43 مليار دولار، في مؤشر يعكس قوة الطلب في السوق العقاري وجاذبيته للمستثمرين محليا ودوليا.

وقد شهد اليوم الأول الإعلان عن عدد من المشاريع العقارية الجديدة، إذ أعلنت شركة NHC عن مشاريع تتجاوز قيمتها 26 مليار دولار، فيما كشفت حديقة الملك سلمان عن مشاريع تطويرية جديدة بقيمة مليار دولار، وأعلنت شركة أجدان عن مشاريع بقيمة 3.1 مليار دولار، وغير ذلك من مشاريع.

كما تواصلت فعاليات المعرض عبر جلسات وورش عمل، شارك فيها متخصصون في الهندسة المعمارية والبناء والتقنيات العقارية والتخطيط الحضري والاستثمار، ناقشت موضوعات تشمل مستقبل المدن، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والأدوات الرقمية للتخطيط، والإسكان الميسر.

ويعتبر هذا الحدث منصة تجمع المعماريين والمخططين الحضريين والمستشارين، ومسؤولي هيئات الاستثمار والاقتصاد، لبحث المستجدات في قطاع العقار على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

كما يتيح للشركات المحلية والإقليمية والدولية فرصة عرض مشاريعها وخدماتها أمام الزوار، وبناء شراكات تدعم مسيرة التنمية العمرانية والاقتصادية في المملكة.