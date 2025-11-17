بحضور ورعاية وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وقّعت «NHC» اتفاقية تطوير عقاري سكني مع شركة حسن علام للتطوير العمراني، لتطوير مشروع عقاري متكامل يتضمن مكونات تجارية ومتعددة الاستخدامات في وجهة خزام شمال الرياض، وبقيمة استثمارية تتجاوز 3 مليارات ريال سعودي، وذلك على هامش مشاركتها كشريك مؤسس في معرض سيتي سكيب العالمي 2025.

ومثّل التوقيع من جانب «NHC» الرئيس التنفيذي محمد بن صالح البطي، ومن جانب شركة حسن علام الرئيس التنفيذي في السعودية محمد مجدي الأعصر، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.

ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 200 ألف متر مربع، ويضم 2600 وحدة سكنية من نوع شقق ومكونات تجارية متعددة الاستخدام، صممت وفق أعلى معايير جودة الحياة، مع تكامل شامل بين المشروع والمرافق التجارية والترفيهية في وجهة خزام، بما يحقق تنوّعا في خيارات السكن ويوفر تجربة معيشية متكاملة للسكان.

يُذكر أن مشاريع «NHC» تُجسد رؤية الشركة في تطوير وجهات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة، من خلال توفير المرافق والمسطحات المفتوحة التي تعزز المشهد الحضري وتواكب تطلعات السكان، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية السعودية 2030- لرفع نسبة التملك السكني إلى 70%. كما تؤكد هذه المشاريع مكانة «NHC» كأكبر مطوّر عقاري في المنطقة، عبر نماذج لا تقتصر على البناء، بل تعبّر عن تحوّل وطني يُبنى على أرض الواقع.