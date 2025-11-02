مستشفيات الحياة الوطني تعزز مستقبل الرعاية الصحية خلال ملتقى الصحة العالمي 2025

اختتمت مستشفيات الحياة الوطني مشاركتها كشريك مؤسس في ملتقى الصحة العالمي 2025، الذي أقيم خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم)، بحضور وزير الصحة وعدد من قيادات القطاع الصحي والمستثمرين والمتخصصين.

وجاءت المشاركة تحت شعار «نستثمر في الحياة» لتجسّد التزام المجموعة بالارتقاء بالرعاية الصحية والاستثمار في الإنسان والمستقبل. وقد شكل جناح المستشفيات منصة تفاعلية للزوار والشركاء، حيث تم استعراض خطط المجموعة المستقبلية والإعلان عن استثمارات استراتيجية بقيمة 7 مليارات ريال لتعزيز مستقبل الرعاية الصحية في المملكة، بما يعكس رؤيتها الطموحة لتوسيع الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية الذكية.

تركزت هذه الاستثمارات على التوسع في الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الطبية في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز البنية التحتية الذكية واعتماد التقنيات الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والخدمات الطبية عن بُعد، إلى جانب تطوير الخدمات الطبية التخصصية والمبتكرة، وتنمية الكوادر البشرية في القطاع الصحي بما يسهم في تمكين الكفاءات السعودية ورفع جودة الرعاية الصحية.

وشهد الملتقى توقيع أكثر من 13 اتفاقية استراتيجية لتعزيز التعاون والشراكات المستقبلية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع الزوار من قيادات وزارة الصحة والجهات التنظيمية والمستثمرين والكوادر الطبية والطلاب والإعلاميين، ما أسهم في ترسيخ مكانة مستشفيات الحياة الوطني كشريك فاعل في تطوير القطاع الصحي السعودي.

وأكدت الدكتورة فوزية آل جار الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات الحياة الوطني، أن ملتقى الصحة العالمي شكّل منصة حقيقية للتواصل وتبادل الخبرات، موضحة أن هذه الاستثمارات والاتفاقيات ستسهم في بناء مستقبل صحي أكثر استدامة وابتكارًا في المملكة، مشددة على أن الاستثمار في الصحة هو استثمار في الحياة.

وتؤكد مستشفيات الحياة الوطني من خلال هذه المشاركة مكانتها الريادية، ومساهمتها في التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الصحية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، لتعزيز جودة الحياة ورفع مستوى الرعاية الصحية في المملكة.