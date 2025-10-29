وجهة نوعية رائدة تجمع بشكل متكامل بين السكن والعمل والترفيه والضيافة، في بيئة واحدة نابضة بالحياة

في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة الشرقية، أعلنت شركة رفاد للاستثمار والتطوير العقاري، إحدى شركات مجموعة القحطاني القابضة، عن الإطلاق الرسمي لمشروع «مِراف ديستريكت» في مدينة الخبر، كوجهة نوعية رائدة تجمع بشكل متكامل بين السكن والعمل والترفيه والضيافة، في بيئة واحدة نابضة بالحياة، حيث يأتي هذا المشروع المميز ضمن برنامج تطوير مستمر متعدد المراحل، يعكس تجربة حضرية رائدة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يقع المشروع على مساحة 42 ألف متر مربع ومساحة بناء بما يقارب 200 ألف متر مربع في موقع إستراتيجي بمدينة الخبر، على طريق الملك فيصل، وبإطلالة على داون تاون الخبر. ويضم أربعة مكونات رئيسية مع إمكانية الدخول للبلازا بشكل مباشر، مساكن مِراف المكوّنة من برجين بارتفاع 18 طابقًا بإجمالي 152 وحدة سكنية مزوّدة بمرافق رياضية وترفيهية، إلى جانب برج الأعمال بإطلالة بانورامية بارتفاع 18 طابقًا بمساحة تأجيريه تتجاوز 20 ألف متر مربع، والبلازا الذي يشكّل مركزًا تجاريًا حيويًا يضم وحدات تتنوع بين مطاعم ومقاهٍ ومعارض تجزئة وعيادات صحية ونادٍ رياضي ومساحات ترفيهية، بالإضافة إلى فندق «إنديغو» الذي يضم 240 وحدة فندقية ويقدم تجربة ضيافة راقية تمزج بين الطابع المحلي والمعايير العالمية.

كأحد أبرز المشاريع التطويرية متعددة الاستخدام في المنطقة الشرقية، يعد مشروع «مراف ديستريكت» إضافة نموذجية تدعم التنويع الاقتصادي، وتعزز الابتكار في القطاع العقاري، وتؤكد على مستهدفات جودة الحياة داخل المملكة. ويُنفذ مشروع «مراف ديستريكت» بالشراكة مع نخبة من الجهات العالمية المتخصصة، بما يعكس الالتزام بأعلى معايير الجودة. حيث يتولى المكتب العالمي جينسلر Gensler تصميم المشروع، مستندًا إلى خبراته العميقة في تطوير الوجهات الحضرية التي تدمج بين الإبداع والوظيفية، مع مراعاة الطابع المحلي.

أما شركة جي إل إل JLL، الرائدة في مجال الخدمات العقارية والاستشارية بخبرة تتجاوز 200 عام، فتتولى إدارة إستراتيجيات التأجير لضمان استقطاب المستأجرين الأمثل وتعظيم القيمة السوقية. وفي الجانب المالي، توفر شركة Colliers الدعم التحليلي والاستشاري عبر دراسات جدوى دقيقة ومؤشرات استثمارية مدروسة تدعم استدامة المشروع. كما تتولى مجموعة IHG Hotels & Resorts تشغيل «فندق إنديغو» ضمن المشروع، وهو فندق عالمي يعكس طابعًا عصريًا وتجربة فندقية تستلهم خصوصية المكان وتثري تجربة الزوار والمقيمين.

وفي هذا السياق، صرح الأستاذ عبد الهادي القحطاني، المدير العام لرفاد: «يمثل مشروع مِراف ديستريكت التزام رفاد الراسخ برؤية المملكة 2030، حيث نسعى من خلاله إلى توفير بيئة متكاملة تعزز جودة الحياة وتدعم ازدهار المجتمعات، كما يجسّد فلسفتها في رسم ملامح حياة عصرية عبر وجهة متعددة الاستخدام تم تطويرها بعناية»

ومن جهته أضاف المهندس خالد المبارك، رئيس قطاع التطوير في الشركة: «حرصنا في تطوير المشروع على بناء شراكات استراتيجية مع جهات متخصصة، لضمان تقديم تجربة استثنائية تتوافق مع أدق المعايير العالمية في التخطيط والتطوير، بما يتماشى مع متطلبات السوق السعودي ويعزز مكانة الخبر كوجهة استثمارية وسياحية رائدة في المملكة».

هذا ويعكس المشروع رؤية رِفاد بتطوير وجهات عمرانية تضع الإنسان في قلب العملية التطويرية، من خلال توفير بيئة متكاملة تلبي كافة الاحتياجات اليومية وتمنح المجتمعات أسلوب حياة متوازن ومزدهر، ليكون مشروع مِراف ديستريكت وجهة بارزة وتجربة عمرانية فريدة من نوعها تثري المشهد الحضري والاجتماعي في المنطقة الشرقية