تعزيزاً لحضور المملكة الرائد في المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، ودورها المهم في تطوير السياسات العالمية ورسم التوجهات الحديثة في مجال المراجعة عالمياً، يُشارك الديوان العام للمحاسبة بوفد رسمي يرأسه رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، في اجتماعات الدورة الـ25 من الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الإنتوساي»، التي ستُعقد خلال الفترة 27-31 أكتوبر الجاري في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة نحو 800 عضو ومنتسب لمنظمة الإنتوساي من أكثر من 195 دولة.

ويسعى الديوان العام للمحاسبة بوصفه النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية «الإنتوساي»، وأحد الأجهزة المؤثرة في صناعة القرار داخل أروقة المنظمة، إلى المشاركة الفاعلة والواسعة في اجتماعات المنظمة، إذ سيسبق اجتماعات الجمعية العمومية عقد اجتماع المجلس التنفيذي الـ79 للمنظمة بمشاركة الديوان، الذي يُعنى برسم ومتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية للمنظمة واتخاذ القرارات المهمة بها، إلى جانب المشاركة في عدد من اجتماعات اللجان المهنية الرئيسة بالمنظمة، والجلسات العامة للندوة الفنية المصاحبة للجمعية العمومية، والمشاركة بجناح للمملكة في المعرض الذي سيُقام بالتزامن مع انطلاق أعمال الجمعية؛ لإبراز تجربة المملكة الرائدة في المراجعة الرقمية عبر «منصة شامل»، وجهودها في بناء القدرات المهنية.

ويضطلع الديوان بأدوار قيادية في المنظمة الدولية «الإنتوساي» إلى جانب منصب النائب الثاني بها، إذ يتولى رئاسة لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة، ورئاسة جانب الإنتوساي في اللجنة التوجيهية للتعاون مع مجتمع المانحين الذين يرأس جانبهم البنك الدولي، إضافة إلى عضوية مجلس إدارة مبادرة الإنتوساي للتنمية.

يُذكر أن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الإنتوساي» هي المظلة الجامعة لأكثر من 195 جهازا أعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة في مختلف دول العالم، كأكبر منظمة مهنية في مجال المراجعة والمحاسبة، وتهدف إلى دعم أعضائها في تعزيز أداء دورهم المهني بكفاءة وفاعلية، من خلال تطوير واعتماد معايير المراجعة المالية ومراجعة الأداء، وبرامج التعليم وبناء القدرات وتبادل المعرفة وغير ذلك من مقومات.