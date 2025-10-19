أكدت مجلة متخصصة في صناعة التشييد، أن السعودية ستكسر رقماً قياسياً عالمياً، يتمثل في ارتفاع برج الرياض لنحو 2,000 متر.وهو ما يعني أن برج الرياض سيتخطى ارتفاع أطول ناطحة سحاب في العالم، وهي «برج خليفة» في دبي. وأشارت مجلة «سي بي إن» إلى أن برج الرياض سيتكون من 687 طابقاً.ويضم البرج فنادق فخمة، ومطاعم راقية، وأماكن للترفيه.ويقع البرج في منطقة «القطب الشمالي»، التي ستكون حياً «مستقبلياً» في العاصمة السعودية. وتستخدم الطاقة المتجددة في تشعيل مرافقه، وقطار مترو عالي السرعة، وحلول النقل التي لا تحتاج إلى سائق.ويتوقع أن تصل تكلفة بناء هذا الحي المستقبلي إلى نحو 5 مليارات دولار. ولن يبعد «القطب الشمالي» مسافة تذكر عن موقع معرض إكسبو، الذي سيقام في عام 2030، وحي المربع الجديد.