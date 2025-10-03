تصدرت المدينة المنورة مدن المملكة في معدلات إشغال مرافق الضيافة السياحية بنسبة 74.7% خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك وفق تقرير وزارة السياحة لأداء قطاع الضيافة في المملكة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي مرافق الضيافة المرخصة في المدينة بلغ 538 مرفقًا، منها 69 مرفقًا جديدًا جرى ترخيصه مؤخرًا، بينما وصل إجمالي عدد الغرف الفندقية إلى 64,569 غرفة، من بينها 6,628 غرفة حديثة أضيفت خلال الفترة ذاتها.

ويمثل هذا النمو مكانة المدينة المنورة وجهة رئيسة للضيافة والسياحة الدينية، في ظل ما تشهده من مشروعات تطويرية كبرى تسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية، وتحسين جودة الخدمات، ورفع مستوى التجربة السياحية للزوار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتأتي هذه المؤشرات في وقت تحتضن فيه المدينة المنورة مشروع رؤى المدينة، أكبر مشروع ضيافة في العالم؛ مما يعزز مكانتها العالمية وجهة استثنائية تستقبل ملايين الزوار سنويًّا، وتوفر لهم بيئة ضيافة متكاملة.

ويعكس هذا النمو استمرار الجهود التكاملية بين الجهات ذات العلاقة بالمنطقة في سبيل تعزيز جاهزية المدينة المنورة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات السياحية، وتوفير فرص عمل نوعية، والارتقاء بجودة الحياة للسكان والزوار.