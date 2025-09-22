مجموعة الغنام القابضة تواصل مسيرة الريادة عبر تنفيذ مشاريع تطويرية كبرى في العاصمة المقدسة بأكثر من ٧٣ مليون ريال

مع إشراقة هذا اليوم، ترفع مجموعة الغنام القابضة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وتؤكد مجموعة الغنام القابضة مكانتها كأحد أبرز الكيانات الوطنية الرائدة في قطاع الإنشاءات والمقاولات، وذلك من خلال ذراعها التنفيذي شركة جسور التنمية المحدودة، حيث تواصل تنفيذ مشاريع تطويرية كبرى في العاصمة المقدسة بتكلفة تتجاوز ٧٣ مليون ريال سعودي. وتأتي هذه المشاريع النوعية انعكاسًا لرؤية المجموعة الطموحة في الإسهام بمسيرة التنمية الوطنية وتعزيز جودة الحياة، عبر تطوير البنية التحتية وتحسين المشهد الحضري بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتضم قائمة المشاريع الجارية: تطوير شارع أم القرى، وصيانة مرافق خدمات الحجاج والمعتمرين بحجز السيارات، وتأهيل الأرصفة وممرات المشاة بطرقات العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، وصيانة الجسور بالطريق الدائري الرابع، وتنفيذ إجراءات السلامة وتسوير المواقع، إلى جانب تنفيذ جسور مشاة بمواقع متفرقة بمرحلتيها الأولى والثانية، فضلًا عن الصيانة المدنية لأنفاق المشاعر المقدسة وأنفاق العاصمة المقدسة. وهي أعمال متكاملة تُترجم التزام المجموعة برفع كفاءة البنية التحتية وخدمة ضيوف الرحمن.

مشاريع جديدة تحت الترسية تفوق ٨١ مليون ريال

كما أوضحت المجموعة أن هناك مشاريع إضافية في القطاعين الحكومي والخاص قيد الترسية حاليًا، بقيمة تفوق ٨١ مليون ريال سعودي، الأمر الذي يعكس متانة خططها التوسعية وتنامي ثقة الشركاء بقدراتها على تنفيذ مشاريع إستراتيجية ذات أثر تنموي واسع.

وقد عززت المجموعة مكانتها عبر سجل إنجازات لافت، من أبرزها تطوير مشروع محبس الجن وصولًا إلى جمرة العقبة، وتطوير منطقة شارع الحجون حتى الطريق الدائري الثالث، ومشروع تطوير منطقة الخنساء، وهي مشاريع رسخت حضور المجموعة كفاعل رئيسي في مشاريع البنية التحتية، ولا يزال صداها ممتدًا حتى اليوم.

مشاريع نوعية مع القطاع الخاص

وفي جانب التطوير العقاري، أنجزت المجموعة مشاريع نوعية مع القطاع الخاص، شملت مخطط المروة رقم 444/ج/س المعدل بمدينة جدة، ومخطط الورود رقم 440/ج/س المعدل بحي الورود، إضافة إلى تطوير عدد من المخططات في منطقتي الرياض والقصيم، بما يعكس حضورها المتنامي على مستوى المملكة.

ولإضفاء قيمة مضافة تتجاوز التنفيذ، تمتلك مجموعة الغنام القابضة إدارة متخصصة للدراسات الفنية ودراسات الجدوى، تعتمد على منهجيات دقيقة (Processes) ومعايير دولية راسخة في التسعير والدراسات المالية والتنفيذية، بالتوازي مع المعايير الوطنية التي تخدم المحتوى المحلي. ويخضع كل مشروع لدورات عمل احترافية بمشاركة نخبة من المستشارين والمكاتب المتخصصة، ما يضمن أعلى درجات الدقة في التخطيط والشفافية في التسعير، وهو ما يعزز موثوقية المجموعة وريادتها.

تحقيق أعلى مستويات الجودة

كما أن المجموعة متعاقدة مع عدد من المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية داخل المملكة، إلى جانب بيوت خبرة دولية في جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية، بحيث يشرف كل استشاري على تخصصه وفق معاييره الفنية، بما يضمن تكامل الخبرات المحلية والعالمية وتحقيق أعلى مستويات الجودة في مشاريع البنية التحتية.

واختتمت المجموعة بالتأكيد على التزامها الدائم بمواصلة تقديم مشاريع نوعية وحلول إنشائية ومقاولات متكاملة، تستند إلى المعايير الدولية وأهداف المحتوى المحلي، بما يعزز استدامة البنية التحتية، ويكرّس مكانة مجموعة الغنام القابضة كشريك إستراتيجي فاعل في دعم النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها المملكة.