«ﺑرق» ﺗﺗﺻدر ﻣﺷﮭد اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺑﺣﺻد 3 جوائز من Visa خلال مؤتمر Money20/20

ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﻏﯾر ﻣﺳﺑوق ﯾﻌﻛس رﯾﺎدة اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺣﺻدت ﺷرﻛﺔ ﺑرق ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺛﻼث ﺟواﺋز ﻣن ﺷرﻛﺔ Visa، وذﻟك ﺧﻼل ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت ﻣؤﺗﻣر East Middle Money20/20 اﻟذي اﺳﺗﺿﺎﻓﺗﮫ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟرﯾﺎض ﺑﺣﺿور رواد ﻗطﺎع اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ واﻟﺑﻧوك واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم.
اﻷﺳرع ﻧﻣواً
وﺗوﺟت ﺷرﻛﺔ ﺑرق ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺑﺟﺎﺋزة «اﻷﺳرع ﻧﻣواً»، ﻣن ﺷرﻛﺔ Visa، ﺿﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ أوروﺑﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻟﺷرق اﻷوﺳط وأﻓرﯾﻘﯾﺎ CEMEA، وذﻟك ﺗﺗوﯾﺟًﺎ ﻟﻣﺳﯾرة اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺟﺣت ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻗﺻﯾرة ﻓﻲ إﺻدار أﻛﺛر ﻣن 6.5 ﻣﻠﯾون ﺑطﺎﻗﺔ، وﺗﻣﻛﯾن ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋلى 500 ﻣﻠﯾون ﻋﻣﻠﯾﺔ دﻓﻊ، وﺧدﻣﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻣن أﻛﺛر ﻣن 150 ﺟﻧﺳﯾﺔ.
ﻛﻣﺎ ﻣﻧﺣت Visa ﺷرﻛﺔ ﺑرق ﺟﺎﺋزة «اﻟوﺻول إﻟﻰ 7 ﻣﻼﯾﯾن ﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ»، اﺣﺗﻔﺎءً ﺑﺎﻟوﺻول اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﺷرﻛﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﻋدة ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن واﺳﻌﺔ ﺗﺗﺧطﻰ 7 ﻣﻼﯾﯾن ﻋﻣﯾل، وھو ﻣﺎ ﯾﻌُد ﻣؤﺷراً ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗﺳﺎرع ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻧﺗﺷﺎرھﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ.
وﺣﺻدت ﺑرق ﻛذﻟك ﺟﺎﺋزة «أﻋﻠﻰ ﺣﺟم ﻋﻣﻠﯾﺎت دوﻟﯾﺔ» ﺿﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ أوروﺑﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻟﺷرق اﻷوﺳط وأﻓرﯾﻘﯾﺎ CEMEA، ﺗﻘدﯾراً ﻟﻧﺟﺎﺣﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﺟﯾل اﻟرﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﺛﻘﺔ ﻣﻼﯾﯾن اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﺣﻠوﻟﮭﺎ وﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣدﻓوﻋﺎت ﻋﺎﺑرة ﻟﻸﺳواق ﺑﻛﻔﺎءة وأﻣﺎن.
ﻧﻣوذﺟﺎً ﻟﻼﺑﺗﻛﺎر
وﻣن ﺟﺎﻧﺑﮭﺎ، أﻛدت ﺷرﻛﺔ Visa أن «ﺑرق» ﺗﻣﺛل ﻧﻣوذﺟﺎً راﺋداً ﻟﻼﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾث اﺳﺗطﺎﻋت ﺧﻼل ﻓﺗرة وﺟﯾزة أن ﺗﺑﻧﻲ ﻗﺎﻋدة ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺿﺧﻣﺔ، وﺗﺣﻘق أداءً اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾًﺎ ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻣﻌززة ﺑذﻟك ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻛواﺣدة ﻣن أھم أﺳواق اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎﻋدة ﻋﺎﻟﻣﯾًﺎ.
وﯾﻣﺛل ھذا اﻹﻧﺟﺎز ﻣﺣطﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﯾرة «ﺑرق» ﻧﺣو اﻟﺗوﺳﻊ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، وﯾﻌﻛس اﻟﺗزاﻣﮭﺎ ﺑﻣواﺻﻠﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر وﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت دﻓﻊ ﻣﺗطورة ﺗواﻛب ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳوق، وﺗﺳﺎھم ﻓﻲ دﻋم اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﻌزﯾز اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻗﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ واﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺑﻣﺎ ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﻣﺳﺗﮭدﻓﺎت رؤﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.2030