«إنفاذ» يُشرف على 99 مزاداً لبيع 791 أصلاً

أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، إقامة 99 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني، لتصفية وبيع 791 أصلًا متنوعًا في عددٍ من مدن ومناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 1 - 15 سبتمبر 2025.وأوضح المركز أن المزادات ستُقام في مختلف مناطق المملكة، وتشمل عقارات وأراضي سكنية وتجارية وزراعية ومنقولات، حيث يُنظَّم 30 مزادًا في الرياض لعرض 174 أصلًا، و18 مزادًا في مكة المكرمة لعرض 191 أصلًا، و6 مزادات في منطقة المدينة المنورة لعرض 43 أصلًا، ويقام في المنطقة الشرقية 14 مزادًا لعرض 85 أصلًا، و11 مزادًا في القصيم لعرض 123 أصلًا، و5 مزادات في جازان لعرض 53 أصلًا، وفي منطقة عسير 5 مزادات لعرض 44 أصلًا، والجوف 3 مزادات لعرض 19 أصلًا، ومزادين في كلٍ من الباحة لعرض 19 أصلًا، وتبوك لعرض 4 أصول، ومزادًا واحدًا في كل من الحدود الشمالية لعرض 19 أصلًا، وحائل لعرض 9 أصول، ونجران لعرض 8 أصول.وأكد «إنفاذ» أن جميع تفاصيل المزادات وشروط المشاركة متاحة عبر صفحة المزادات على الموقع الإلكتروني الرسمي.