«الموارد»: 21.72 % من وظائف «التدريس» في الجهات الحكومية لغير السعوديين

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تقرير حديث -اطلعت عليه صحيفة «عكاظ»- أن غير السعوديين يشغلون 21.72% من إجمالي وظائف أعضاء هيئة التدريس بنهاية الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغ عددهم 11,367 موظفاً، منهم 7,669 من الذكور، و3,698 من الإناث، وذلك من أصل 52,333 موظفاً وموظفة في قطاع أعضاء هيئة التدريس، وبلغ عدد السعوديين في هذا الكادر 40,966 موظفاً، منهم 19,345 سعودياً، و21,621 سعودية.وأشار التقرير إلى أن إجمالي العاملين في القطاع الحكومي بنهاية الفترة بلغ 1,183,261 موظفاً وموظفة، يشكّل غير السعوديين منهم 3.27% من إجمالي الوظائف، ويبلغ عدد السعوديين نحو 1,144,584 موظفاً، منهم 643,681 سعودياً، أما السعوديات فبلغ عددهن 500,905 موظفات، مقابل 38,675 موظفاً غير سعودي، منهم 20,402 من الذكور، و18,273 من الإناث.وبيّنت الوزارة في تقريرها أن الكادر التعليمي يمثل الكتلة الأكبر من موظفي القطاع الحكومي بإجمالي 460,901 موظف، يبلغ عدد السعوديين منهم 460,785 سعودياً، وتجاوزت السعوديات عدد السعوديين في قطاع التعليم، إذ بلغ عددهن 244,878 موظفة، بينما السعوديون 215,907 موظفين، وبلغ عدد غير السعوديين نحو 116 (37 أنثى، و79 ذكراً). وجاء الكادر الصحي في المرتبة الثانية من حيث عدد العاملين، بإجمالي 135,986 موظفاً، منهم 111,937 سعودياً (47,070 أنثى، و64,867 ذكراً)، و24,049 غير سعودي (13,358 أنثى، و10,691 ذكراً).أما القضاة فبلغ عددهم 3,321 موظفاً، جميعهم من الذكور السعوديين، دون وجود أي موظفات أو غير سعوديين ضمن هذا الكادر. وبلغ عدد المتعاقدين 49,106 موظفين، بينهم 46,231 سعودياً (30,712 أنثى، و15,519 ذكراً)، و2,875 غير سعودي (1,174 أنثى و1,701 ذكر). وفي كادر المستخدمين، بلغ عدد الموظفين 50,621، بينهم 50,580 سعودياً (13,299 أنثى، و37,281 ذكراً)، و41 غير سعودي (4 إناث و37 ذكراً).وأوضح التقرير أن الوظائف الإدارية والخدمية في القطاع الحكومي يشغلها 383,077 موظفاً، منهم 382,892 سعودياً (140,238 أنثى، و242,654 ذكراً)، و185 غير سعودي (2 أنثى، و183 ذكراً)، أما النيابة العامة فشغلها 3,028 موظفاً سعودياً، منهم 2,790 من الذكور، و238 من الإناث، دون أي وجود لغير السعوديين. وكذلك، بلغ عدد الوزراء ونوابهم ومن يشغلون المرتبة الممتازة 267 موظفاً سعودياً (260 ذكراً، و7 إناث)، دون أي موظفين غير سعوديين.وشمل بند الأجور 2,665 موظفاً جميعهم سعوديون (2,386 ذكراً، و279 أنثى)، وكذلك كادر الوظائف الهندسية الذي بلغ عدد موظفيه 6,498 جميعهم سعوديون (6,422 ذكراً و76 أنثى). أما موظفو الجهات شبه الحكومية فبلغ عددهم 34,279 موظفاً، منهم 34,237 سعودياً (31,964 ذكراً، و2,273 أنثى)، و42 غير سعودي جميعهم من الذكور.