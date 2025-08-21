أعلن مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفكوفيتش، اليوم (الخميس)، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية المخفضة على صادرات السيارات الأوروبية بأثر رجعي.

جاء ذلك ضمن بيان مشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يوضح تفاصيل اتفاقية تجارية إطارية تم التوصل إليها في يوليو الماضي.

وحدد البيان أن الرسوم الأمريكية بنسبة 15% ستُطبق على معظم الواردات الأوروبية، مع التزام الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم على السلع الصناعية الأمريكية وتسهيل الوصول إلى الأسواق لمنتجات المأكولات البحرية والزراعية الأمريكية.

وأوضح البيان أن واشنطن ستخفض الرسوم الجمركية الحالية على السيارات وقطع الغيار، التي تصل إلى 27.5%، بمجرد أن يقدم الاتحاد الأوروبي التشريعات اللازمة لتخفيض الرسوم على السلع الأمريكية.

ومن المتوقع أن يبدأ تخفيض الرسوم الأمريكية اعتباراً من اليوم الأول في الشهر الذي يتم فيه تقديم التشريعات الأوروبية.

وأكد شيفكوفيتش أن المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مقترحاتها بحلول نهاية الشهر، ما يعني تطبيق التخفيضات من 1 أغسطس.

وأشار مسؤول أمريكي كبير لـ«رويترز» إلى إمكانية تخفيف الرسوم عن شركات السيارات الأوروبية خلال أسابيع.

وتم الإعلان عن الاتفاقية في 27 يوليو بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في ملعب ترمب للغولف في أسكتلندا، وأشاد الطرفان بالاتفاقية كإنجاز تاريخي، مؤكدين إمكانية توسيعها لتشمل مجالات إضافية.

كما تضمن البيان التزام الولايات المتحدة بتطبيق رسوم الدولة الأكثر رعاية (أقل من 15%) على منتجات مثل الطائرات الأوروبية والأدوية الجنيسة والموارد الطبيعية اعتباراً من 1 سبتمبر، مع استثناء النبيذ والمشروبات الروحية.

وأكد الاتحاد الأوروبي نيته شراء 750 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال والنفط والمنتجات النووية الأمريكية، إلى جانب 40 مليار دولار من رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية، مع استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار في القطاعات الاستراتيجية الأمريكية حتى 2028.

واتفق الطرفان على معالجة الحواجز التجارية الرقمية غير المبررة ووضع قواعد منشأ تضمن استفادة الشركاء التجاريين بشكل رئيسي.