في خطوة إستراتيجية تمثل تقاطعًا بين الرياضة وأسلوب الحياة العصري، أعلنت نسكافيه «قهوة باردة» توقيع اتفاقية رعاية مع نادي الهلال السعودي، أحد أبرز الأندية في المملكة العربية السعودية، وتمتد هذه الشراكة لثلاثة مواسم رياضية ابتداءً من الموسم الحالي.

تستند أهمية هذه الشراكة إلى التقاء علامتين تمتلك كل منهما قاعدة جماهيرية ضخمة: نسكافيه (قهوة باردة) التي تحظى بحب الملايين من مستهلكي القهوة، تحت شعار «بكيفي» ونادي الهلال الذي يُجسد حالة شغف كروي في المملكة والمنطقة العربية تحت شعار «مع اللي بكيفهم». تأتي هذه الشراكة بوحي من الطموح المشترك للطرفين لإلهام الشباب السعودي لاتباع شغفهم.

وقد وقّع الاتفاقية من جانب شركة «نستله العربية السعودية» روبير الحلو، الرئيس التنفيذي للشركة، فيما مثّل نادي الهلال السعودي ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي للنادي.

وبموجب الاتفاقية؛ حصلت «نسكافيه قهوة باردة» على حقوق حصرية في قطاع مشروبات القهوة الجاهزة مع نادي الهلال، مما يفتح آفاقًا واسعة للتفاعل مع الجماهير عبر حملات تسويقية مبتكرة.

وقال روبير الحلو، الرئيس التنفيذي لشركة نستله العربية السعودية: «الهلال ليس مجرد نادٍ، بل هو حركة ملهمة لملايين الشباب في المنطقة، وتعكس هذه الشراكة التزام نستله العربية السعودية ببناء روابط حقيقية داخل الثقافات المحلية من خلال أحدث ابتكاراتنا – نسكافيه (قهوة باردة) و ُيعد نادي الهلال الفريق المثالي لتحقيق هذا التواصل».

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة نادي الهلال السيد «ستيف كالزادا» عن سعادته بالشراكة مع «نسكافيه»، العلامة التجارية التابعة لشركة «نستله»، والتي تتماشى مع طموحات الهلال في التوسّع الدولي، والشراكة مع أفضل الشركات العالمية متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى مواصلة الشراكة مع أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية. وأضاف كالزادا: «مع نسكافيه، نستضيف واحدة من أكبر الشركات في العالم ضمن قائمة رعاتنا. علاوة على ذلك، نواصل تقديم منتجات عالية الجودة ومبتكرة لجمهورنا الشاب. أنا واثق من أن هذه الشراكة ستحقق نجاحًا باهرًا، وستكون مرجعًا يُحتذى به في المستقبل».

وخلال المواسم الثلاثة المقبلة، ستطلق نسكافيه «قهوة باردة» ونادي الهلال مجموعة من المبادرات المشتركة، تتضمن محتوى رقميا حصريا، وتفاعلات يقودها اللاعبون، ومشاركات خلال المباريات تمزج بين ثقافة القهوة وحماس كرة القدم، وقد ُصممت هذه الحملات بهدف رئيسي وهو تمكين الشباب من الشعور بالتقدير، والانتماء، والحماس المتجدد.

وبهذه الشراكة، تتلاقى قيم الهلال المرتكزة على التميز والابتكار، مع رؤية «نسكافيه» التي تشجع على التجديد واتخاذ المسار الخاص، مما يعزز من قيمة هذه الشراكة ويجعلها أكثر من مجرد اتفاق تجاري – بل منصة لتجارب جماهيرية ملهمة.