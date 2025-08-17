يشهد سوق الألبان في المملكة نموا متسارعا مع توقعات بوصول حجمه إلى نحو 22.65 مليار ريال بحلول 2030، مدفوعا بارتفاع الطلب على المنتجات عالية الجودة وتزايد الحاجة إلى نماذج إنتاج أكثر كفاءة واستدامة، وفق ما أورده تقرير الاستدامة في قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية 2025.ويركز التقريرعلى أن الحلول التقنية تمثل المدخل الرئيسي التحديات التي يواجهها القطاع، إذ تم توظيف الذكاء الاصطناعي لمراقبة صحة الأبقار وإنتاج الحليب، إلى جانب أنظمة رقمية للرقابة اللحظية، وأنظمة تغذية آلية تحقق كفاءة عالية في استهلاك الموارد، كما أبرز التقرير دور إعادة تدوير المياه في تقليل الهدر وتوظيفها في عمليات الري الزراعي.وبين التقرير أن اعتماد هذه التقنيات المتقدمة يعزز من كفاءة التشغيل ويرفع معدلات الإنتاجية؛ الأمر الذي ينعكس اقتصاديا على زيادة المعروض المحلي وخفض حجم الاستيراد، كما يفتح هذا التحول المجال أمام فرص استثمارية تدعم الاقتصاد الوطني، وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، بحسب ما أكده التقرير.