انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، بمقدار 6.21 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,763.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 233 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 147 شركة.وكانت أسهم شركات ليفا، ونايس ون، وساسكو، وأكوا باور، وأنعام القابضة، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات كيمانول، وصدق، والنهدي، والأندية للرياضة، والتعمير فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.76% و - 8.66%، فيما كانت أسهم شركات شمس، ودرب السعودية، والأندية للرياضة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأندية للرياضة، وأكواباور، والبحر الأحمر، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم مرتفعاً بمقدار 189.19 نقطة، ليصل إلى مستوى 26,333.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 45 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 7 ملايين سهم.