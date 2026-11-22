تحول الاستثمار في أسهم الذكاء الاصطناعي الصينية، الذي كان في السابق رهاناً رائجاً مع تسابق عمالقة التكنولوجيا في البلاد للحاق بالولايات المتحدة، إلى إستراتيجية خاسرة.

وفقدت الأسهم المدرجة ضمن ثلاثة مؤشرات تركز على التكنولوجيا قيمة سوقية مجمعة بلغت 1.7 تريليون دولار منذ نهاية يونيو الماضي، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبيرغ». وسرعان ما تبددت المكاسب التي تضاعفت عدة مرات خلال النصف الأول من العام، ودفعت أسهم شركات لنماذج الذكاء الاصطناعي، والمصنعة للوحدات الضوئية، إلى مستويات قياسية.



انحسار الطفرة



وأصاب انحسار الطفرة العالمية للذكاء الاصطناعي الصين على وجه الخصوص بضرر بالغ، إذ جعلت التقييمات المبالغ فيها والاعتماد على الدعم الحكومي الأسهم عرضة للخسائر بمجرد ظهور مؤشرات الضعف. كما تتعرض جاذبية الذكاء الاصطناعي الصيني، بوصفه بديلاً أقل تكلفة للنماذج الأمريكية الأعلى سعراً، ومساعي البلاد لبناء سلسلة توريد مكتفية ذاتياً للرقائق، لاختبار جديد مع تشديد الولايات المتحدة القيود على صادرات التكنولوجيا.



جلسة مضطربة



وتتجه السوق إلى جلسة أخرى مضطربة غداً، بعدما تحولت المخاوف بشأن جدوى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي إلى موجة بيع واسعة النطاق في الولايات المتحدة. وقال مدير استثمارات الأسهم الصينية لدى إحدى المجموعات المتخصصة بوش تشو: «بصفتنا مديرين لصناديق استثمار في الصين، فإن التقلبات الحادة التي شهدناها هذا العام وموجة البيع خلال النصف الثاني تركتنا، بصراحة، عاجزين تقريباً عن التعليق». وأضاف: «يشعر المستثمرون بالقلق إزاء تباطؤ الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي، وكذلك بشأن مدى استدامة الأعمال المرتبطة بسلاسل التوريد بين الولايات المتحدة والصين».