كشفت وزارة التجارة أن نظام حماية المستهلك ألزم المتاجر الإلكترونية التي تبيع منتجاتها عبر الإنترنت بإعادة أموال المستهلكين خلال 14 يوماً من إبلاغها بفسخ العقد، فيما يتحمل المستهلك تكاليف إرجاع المنتج، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.



وأوضحت الضوابط أنه يحق للمستهلك فسخ العقد خلال 7 أيام من تسلّم المنتج أو إبرام عقد الخدمات، دون الحاجة إلى إبداء الأسباب، مع مراعاة الاستثناءات النظامية، شريطة إبلاغ المتجر بقرار الفسخ كتابياً.



وأوجبت على المستهلك إعادة المنتج إلى المتجر الإلكتروني أو من ينوب عنه خلال 7 أيام من تاريخ إبلاغه بفسخ العقد.



واشترطت إعادة الأموال باستخدام وسيلة الدفع الأصلية، ما لم يوافق المستهلك صراحةً على وسيلة أخرى، أو يتعذر استخدام الوسيلة ذاتها لسبب خارج عن إرادة المتجر، مع عدم تحميل المستهلك أي تكاليف لرد المبالغ.



ومنحت الضوابط المتاجر الإلكترونية حق تعليق إعادة الأموال حتى استلام المنتج المرتجع، أو تقديم المستهلك ما يثبت إعادته أو إرساله إلى المتجر، أيهما أسبق.



وفي ما يتعلق بتأخر تسليم الطلبات، ألزمت الضوابط المتاجر الإلكترونية بتسليم المنتجات خلال 15 يوماً من تاريخ إبرام العقد، ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر.



ومنحت المستهلك حق فسخ العقد إذا لم يلتزم المتجر بموعد التسليم، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، مع إلزام المتجر برد المبالغ المدفوعة خلال 14 يوماً من تاريخ إبلاغه بفسخ العقد.