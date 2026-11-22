انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم بمقدار 198.46 نقطة، ليصل إلى مستوى 9,960.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.4 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - 149 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 29 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 238 شركة.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات طباعة وتغليف، والفخارية، ودرب السعودية، والصناعات الكهربائية، والأسماك، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات يو سي آي سي، وأسترا الصناعية، وتهامة، والاتحاد، والكثيري الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.99% و9.88%، فيما كانت أسهم شركات مسار، ودرب السعودية، وأمريكانا، ومهارة، والصناعات الكهربائية، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، ومسار، وأرامكو السعودية، الأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم منخفضاً بمقدار 85.85 نقطة، ليصل إلى مستوى 21630.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.