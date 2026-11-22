هوت أسعار المعادن الصناعية بقوة الأسبوع الماضي بعد أشهر من التحذيرات بشأن ضعف الطلب العالمي، لتتحول أسواق المعادن من مشهد اختناقات معروض تاريخية إلى موجة بيع حادة محتها رهانات المستثمرين على الذكاء الاصطناعي، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل الرسوم الجمركية الأمريكية على النحاس.



أكثر الأسابيع اضطراباً



وشهدت أسواق المعادن واحداً من أكثر أسابيعها اضطراباً في السنوات الأخيرة، بعدما تراجعت أسعار النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن بنحو 9% خلال أيام، في أكبر خسارة أسبوعية منذ موجة الاضطرابات التي أعقبت رسوم "يوم التحرير" التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في أبريل 2025. وذلك وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".



وجاء الهبوط الحاد بعد فترة طويلة من الاختناقات في الإمدادات دفعت فروق الأسعار إلى مستويات استثنائية في أسواق النحاس والألومنيوم والقصدير، لتكشف عن تناقض غير مسبوق بين نقص المعروض الفوري وضعف التوقعات المستقبلية للطلب.