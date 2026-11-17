أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الملحق الفني الموقع مع الجانب الكيني يقتصر على تنظيم استقدام العمالة المنزلية فقط، ولا يشمل استقدام العمالة المهنية للعمل في مختلف القطاعات، مشددة على عدم وجود أي اتفاقية حالياً لاستقدام العمالة المهنية من جمهورية كينيا.



وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي أصدرته اليوم (الثلاثاء)، أن استقدام العمالة المنزلية من كينيا يقتصر على مهن محددة، من بينها العامل المنزلي والسائق الخاص، دون أن يمتد إلى توفير فرص وظيفية في القطاعات المهنية الأخرى.



وبيّنت أن الملحق الفني يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تخفيض تكلفة الاستقدام، ورفع جودة العمالة المنزلية من خلال برامج التدريب والتأهيل، إلى جانب حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.



من جانبه، أبدى الجانب الكيني استعداده لتوفير العمالة المنزلية وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة في المملكة، وبما يتوافق مع تكاليف ومدد الاستقدام المحددة، على أن يخضع الاستقدام للطلب الفعلي المبني على احتياجات أصحاب العمل من المواطنين والمقيمين.



وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بالاستقدام، والاعتماد على مصادرها الرسمية عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.