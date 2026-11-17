وجّه تشافي هيرنانديز، المدير الفني لمنتخب هولندا، انتقادات حادة للاعبيه عقب الخسارة القاسية أمام ألمانيا بخمسة أهداف دون رد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية، معتبرا أن الفريق افتقد الروح والعقلية اللازمتين لمواجهة المنافسين الكبار.

وتلقى المنتخب الهولندي خسارة ثقيلة على الملعب الأولمبي في برلين، بعدما صمد خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن ينهار دفاعيا في النصف الثاني ويستقبل خمسة أهداف متتالية، حملت توقيع ديري شيرهانت وفلوريان فيرتز ونيكو شلوتربيك وبرايان جرودا، في ليلة كشفت حجم التراجع الذي أصاب أداء الطواحين.

ولم تكن النتيجة مجرد خسارة عادية بالنسبة إلى المنتخب الهولندي، إذ جاءت لتضع حدا لبداية إيجابية مع تشافي، الذي تعرض لأول هزيمة منذ توليه المسؤولية الفنية، كما شكلت صدمة بالنظر إلى الفوز العريض الذي حققه الفريق على اليونان بنتيجة 7-0 قبل أيام قليلة، فضلا عن ضمانه التأهل إلى الدور ربع النهائي قبل خوض المواجهة.

وعقب المباراة، لم يخف المدرب الإسباني غضبه وخيبة أمله، قائلا: «أنا مصدوم، لا أفهم كيف حدث ذلك، وأشعر بخيبة أمل كبيرة».

وحمّل تشافي لاعبيه مسؤولية الظهور الباهت، مشيرا إلى أن المشكلة لم تكن فنية فقط، بل امتدت إلى غياب الروح والالتزام بالمبادئ التي يفترض أن تحكم أداء المنتخب، خصوصا أمام منافس بحجم ألمانيا.

وقال المدرب الإسباني: «أخبرت اللاعبين أننا بحاجة إلى تغيير عقليتنا، اليوم لم نتمكن من مجاراة ألمانيا لأننا لم نلتزم بمبادئنا. لا يمكننا قبول ذلك، علينا تغيير الكثير من الأمور، ونحتاج إلى لاعبين يمتلكون الروح».

وكشف التباين الحاد بين أداء المنتخب أمام اليونان وما قدمه في برلين عن مخاوف تشافي بشأن استقرار المجموعة وقدرتها على الحفاظ على المستوى التنافسي أمام المنتخبات الكبرى، مؤكدا أنه كان يشعر بالفخر بلاعبيه قبل هذه المواجهة.

وأضاف: «أشعر بخيبة أمل كبيرة، فهذا أمر مؤسف، لأنني كنت فخورا جدا باللاعبين حتى اليوم، خاصة بعد مباراة الجمعة الماضية أمام اليونان، التي قدمنا خلالها الكثير من الأمور الجيدة. اليوم حدث العكس تماما».

وتكتسب الهزيمة أهمية إضافية بالنظر إلى تاريخ المواجهات بين المنتخبين، إذ تعد الخسارة بخماسية نظيفة أمام ألمانيا من النتائج الثقيلة في سجل الكرة الهولندية، وتعيد إلى الواجهة التساؤلات بشأن قدرة المنتخب على استعادة صلابته الدفاعية، رغم امتلاكه مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة والمواهب الشابة.

وتأتي هذه النتيجة في وقت يسعى فيه تشافي إلى بناء هوية فنية واضحة للمنتخب الهولندي، الذي اعتاد المنافسة على الألقاب الأوروبية والعالمية، مستندا إلى إرث كروي كبير ومدرسة تكتيكية ارتبطت بأسماء تاريخية، من يوهان كرويف إلى ماركو فان باستن.

وشدد المدرب الإسباني على أن الجهاز الفني سيعمل على تحليل أسباب الانهيار وتصحيح الأخطاء قبل خوض منافسات الدور ربع النهائي لدوري الأمم الأوروبية في مارس المقبل، في محاولة لاستعادة التوازن وإعادة الانضباط إلى المجموعة، مؤكدا أن ما حدث أمام ألمانيا لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد كبوة عابرة.