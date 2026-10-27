ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم (الثلاثاء)، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 15 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ اليوم، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند إعلان القرار غداً (الأربعاء).



وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.3%، ليصل إلى 102.25 نقطة، وهو أعلى مستوى يسجله خلال 12 يوماً.



ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن السياسة النقدية يوم (الخميس) القادم، يليه بنك اليابان يوم (الجمعة)، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، مع ترقب الأسواق تصريحات مسؤولي البنكين بشأن توجهات السياسة النقدية خلال الفترة القادمة.



وكان الين الياباني قد ارتفع بنسبة 0.75% أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر مكاسب أسبوعية منذ مطلع شهر سبتمبر، فيما يتجه اليورو لتسجيل أسوأ أداء بين عملات الأسواق المتقدمة خلال شهر أكتوبر الجاري، بانخفاض نسبته 1.5% أمام الدولار، متأثراً بارتفاع تكاليف الطاقة وتقلبات سوق السندات الفرنسية.