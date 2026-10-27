اقترب عائد السندات الحكومية الصينية لأجل 5 سنوات من تسجيل أدنى مستوى تاريخي، خلال تعاملات اليوم (الثلاثاء)، بالتزامن مع ضخ البنك المركزي الصيني سيولة قياسية في النظام المصرفي.



وانخفض العائد لفترة وجيزة إلى 1.34%، مقترباً من تسجيل أدنى إغلاق على الإطلاق، وفقاً لبيانات شركة «تشاينا بوند» التي تعود إلى عام 2002، بعدما تراجع خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلى ما دون مستوى الإغلاق القياسي السابق.



وضخ بنك الشعب الصيني صافي سيولة بقيمة 1.01 تريليون يوان (151 مليار دولار)، عبر عمليات إعادة الشراء العكسية في السوق المفتوحة، في أكبر ضخ يومي صافٍ على الإطلاق، وفقاً لبيانات وكالة «بلومبرغ».