باعت بريطانيا سندات حكومية لأجل 5 سنوات بقيمة 4.5 مليار جنيه إسترليني (6 مليارات دولار)، خلال تعاملات اليوم (الثلاثاء)، بمتوسط عائد بلغ 5.036%، وهو الأعلى منذ عام 2008، قبل يوم واحد من إعلان الموازنة البريطانية الجديدة.



وأعلن مكتب إدارة الديون البريطاني أن طلبات المستثمرين بلغت 3.51 ضعف حجم السندات المطروحة، التي تستحق في مارس 2032، وتحمل فائدة سنوية تبلغ 4.625%، ما يعكس قوة الطلب على أدوات الدين الحكومية، وفقاً لوكالات إعلامية غربية.



وكانت عوائد السندات البريطانية لأجل 20 و30 عاماً قد ارتفعت في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998، فيما سجلت عوائد السندات لأجل 5 و10 سنوات أعلى مستوياتها منذ عام 2008.