تتجه مجموعة «أوبك بلس» إلى الإبقاء على مستهدفات إنتاج النفط خلال شهر ديسمبر القادم دون تغيير، في اجتماع افتراضي تعقده الأحد القادم، وسط توقعات بتأجيل أي تعديلات إضافية على سياسة الإنتاج إلى العام القادم.



ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة أن الاجتماع سيضم 7 دول، هي السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وعُمان، مشيرة إلى أن المجموعة لم تتخذ قراراً نهائياً بشأن مستويات الإنتاج حتى الآن.



وكانت المجموعة قد استكملت في سبتمبر الماضي التراجع التدريجي عن تخفيضات إنتاجية بلغت 1.65 مليون برميل يومياً، كانت قد أقرتها في عام 2023.