تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بفعل ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4013.70 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3% إلى 4027.10 دولارًا.

ويقلل ارتفاع الدولار من جاذبية الذهب المسعر بالعملة الأمريكية لدى المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 53.97 دولارًا للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 1527.81 دولارًا، وانخفض البلاديوم 0.7% إلى 1042.43 دولارًا.