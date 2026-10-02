تتجه عوائد السندات الحكومية الأسترالية القياسية للانخفاض دون نظيرتها الأمريكية للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مع اتساع التباين في توقعات السياسة النقدية بين البلدين.



وتقلص الفارق بين عوائد السندات الحكومية الأسترالية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الأمريكية للمدة ذاتها إلى نحو 12 نقطة أساس، ليحوم قرب أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2025.



وتراجعت عوائد السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.7 نقطة أساس إلى 5.365%، فيما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية للفترة ذاتها 0.4 نقطة أساس إلى 5.246%.



وتظل عوائد السندات الأسترالية دون مستوى 5.4322%، الذي سيعني تجاوزه تسجيل أعلى عائد منذ مايو 2011.



ويعكس تقلص الفارق تحولاً في توجهات المستثمرين نحو الديون الأسترالية باعتبارها أقل تعرضاً لضغوط أسعار الفائدة المرتفعة، ما يسهم في خفض تكاليف الاقتراض الحكومي في أستراليا مقارنة بالولايات المتحدة.