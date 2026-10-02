تراجعت أسعار الذهب اليوم (الجمعة)، متجهة لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، قبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية التي قد تعطي مؤشرات على مسار أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4161.58 دولاراً للأوقية، متراجعاً نحو 3% منذ بداية الأسبوع، فيما هبطت العقود الآجلة 0.3% إلى 4191.10 دولاراً.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 60.71 دولاراً للأوقية، والبلاتين 0.3% إلى 1718.80 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم 0.6% إلى 1177.80 دولاراً.